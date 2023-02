Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets : 138-144

Spurs @ Cavs : 109-117

Jazz @ Pacers : 123-117

Rockets @ Sixers : 104-123

Nuggets @ Heat : 112-108

Nets @ Knicks : 106-124

Magic @ Bulls : 100-91

Pelicans @ Thunder : 103-100

Wolves @ Mavs : 124-121

Wizards @Warriors : 126-135

Lakers @ Blazers : 115-127

- Luka Doncic et Kyrie Irving ensemble, pour le moment ça fait 0-2. Les deux nouveaux camarades de Dallas ont beau avoir marqué 33 et 36 points, tous les deux à 50% ou plus, les Mavs se sont inclinés à domicile devant Minnesota. Le retard pris (-26) était trop grand pour que le 4e quart-temps phénoménal de Kyrie (26 de ses 36 pts) suffise malgré un comeback furieux. Anthony Edwards (32 pts) et Rudy Gobert (21 pts, 14 rbds) ont été les plus en vue côté Wolves.

- Les Lakers sans LeBron James, qui a manqué un troisième match consécutif, c'est compliqué aussi. La moisson au rebond d'Anthony Davis (19 pts, 20 rds) et les 22 points de Malik Beasley sont notables, mais Portland a nettement dominé le débat, avec un festival à 3 points (23 paniers) incarné par Damian Lillard. Le meneur des Blazers a posé 40 points avec 8 paniers primés et son équipe a compté jusqu'à 27 points d'avance. Encore une fois, c'est bien beau d'avoir pimpé l'effectif, mais la tâche des Lakers est ardue.

- Autre joueur à 40 points cette nuit : Jalen Brunson. Le meneur des Knicks a brillé de mille feux lors du derby face aux Nets. New York n'avait plus battu Brooklyn depuis 9 matches et le début de l'ère Kevin Durant. C'est chose faite grâce à Brunson et à son ancien camarade de Villanova, Josh Hart, fraîchement arrivé et capable d'apporter 27 points en sortie de banc.

Evan Fournier a joué 2 minutes en sortie de banc, ce que lui-même aura du mal à qualifier de "coup d'un soir" satisfaisant...

- Toujours dans la famille des "quadra", Donovan Mitchell, auteur de 41 points à domicile face à San Antonio, lors de la victoire des Cavs. Bien qu'ils aient opposé une résistance honorable, les Spurs sont désormais à 13 défaites de rang et égalent la pire série de leur histoire en NBA.

- Après 7 défaites de suite, Charlotte a relevé la tête en dominant Atlanta du début à la fin. Dans un match beaucoup trop ouvert pour les coaches les plus conservateurs, LaMelo Ball a fini avec 30 points et 15 passes.

- Le Jazz a repris sa marche en avant à s'imposant sur le parquet d'Indiana dans une partie serrée. Si le nouveau All-Star Lauri Markkanen y est allé de ses 29 points, c'est Jordan Clarkson (29 pts aussi) qui s'est montré le plus décisif avec 5 points consécutifs dans le money time pour créer un écart irréversible.

- Qu'importe l'adversaire - même la meilleure équipe en termes de défense intérieure de toute la NBA - Nikola Jokic reste le même et fait appliquer sa sanction. Avec 27 points (à 12/14), 12 rebond et 8 passes, le Serbe a guidé Denver vers un nouveau succès et une avance de 5 matches en tête de la Conférence Ouest. Les Nuggets ont atteint les 40 victoires, seul Boston en ayant fait de même dans la ligue à cette heure.

- Philadelphie a fait le boulot à domicile contre Houston, pour infliger une 6e défaite de suite aux Rockets. James Harden (29 pts, 10 pds), Joel Embiid (23 pts) et Tyrese Maxey (26) ont fait le gros du boulot.

- Les Bulls n'y arrivent pas. On maintient qu'ils auraient dû passer à l'action à la deadline. Chicago a perdu pour la 4e fois de suite, cette fois à domicile contre Orlando et n'est même plus qualifié virtuellement pour le play-in. Le Magic a profité des largesses des Bulls grâce notamment à Paolo Banchero (22 pts) et Markelle Fultz (18 pts, 10 rbds, 9 pds), passé tout près d'un triple-double.

- En l'absence de Zion Williamson, qui a rechuté, et de CJ McCollum, les Pelicans ne peuvent qu'espérer des miracles de la part de Brandon Ingram désormais. C'est ce qu'il a fait pour permettre à New Orleans de tenir le coup face au Thunder. Avec 34 points à 14/24, l'ancien ailier des Lakers a été précieux dans ce match serré jusqu'au bout.

- Andrew Wiggins a pris les choses en main pour les Warriors face à Washington, afin que son équipe ne soit pas entraînée dans une spirale trop négative. Avec 29 points et 7 rebonds, mais aussi l'aide de Klay Thompson (27 pts), Donte DiVincenzo (17 pts) et JaMychal Green (14 pts).

Kristaps Porzingis (34 pts) et Bradley Beal (33 pts) ont été prolifiques, mais en vain.