Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Wizards : 130-117

Knicks @ Hawks : 116-114

Celtics @ Sixers : 117-107

Bucks @ Raptors : 128-112

Magic @ Bulls : 96-94

Wolves @ Suns : 115-133

Kings @ Lakers : 125-110

Cavs @ Blazers : 109-95

REVERSE présente son premier livre : Une saison en enfer

- Le panier le plus clutch de la nuit vient de Chicago, où le Magic a arraché la victoire sur ce tir à 1 seconde de la fin de Paolo Banchero. Avant ça, Orlando s'était fait peur en dilapidant une belle avance (+17 à la pause).

PAOLO BANCHERO GAME-WINNER 🥶 MAGIC WIN IN CHICAGO. pic.twitter.com/s3zZzSQ2xL — NBA (@NBA) November 16, 2023

- En l'absence de Giannis Antetokounmpo, laissé au repos, Damian Lillard s'est comporté comme le leader que l'on connait depuis des années lors du déplacement des Bucks à Toronto. Lillard a sonné la charge avec 37 points et 13 passes, pour former un tandem efficace avec Malik Beasley (30 pts), ce qui n'a pas souvent été le cas depuis le début de la saison. "Dame" a été agressif (15/16 sur la ligne) et montré ce que Milwaukee attend de lui, particulièrement lorsque son double MVP de camarade est absent ou dans le dur.

- On n'a toujours pas vu le Big Three des Suns en match officiel. Si Devin Booker a fait son retour pour le déplacement chez les Wolves, Bradley Beal a déclaré forfait en dernière minute à cause de douleurs au dos. Tout ça n'a pas empêché Phoenix de mettre un terme à la série de victoires de Minnesota (7 de suite). Booker (31 pts à 12/22) est revenu comme s'il n'était jamais parti et Kevin Durant a apporté lui aussi 31 points, 6 rebonds et 6 passes, pour disposer de Wolves clairement plus amochés physiquement.

Rudy Gobert, qui a appris comme tout le monde la suspension de Draymond Green pour son move de MMA sur le Français, n'a compilé que 4 points, 8 rebonds et 2 contres.

- Les Lakers ont pris une gifle à Sacramento, ce qui est toujours une satisfaction pour les fans de longue date des Kings. Le trio Sabonis-Fox-Huerter (29 pts pour le Lituanien, 28 pour Fox et Huerter) a été dévastateur pour Los Angeles, dont on n'a pas reconnu le comportement défensif. Les Lakers ont certes allégé l'addition en fin de match, mais c'est une vraie victoire sans appel pour Sacramento, qui est sur une belle dynamique de 4 victoires consécutives.

LeBron James a quand même trouvé le temps de signer un triple-double (28 pts, 11 asts, 10 rbds), devenant au passage le deuxième plus vieux joueurs de l'histoire à en enregistrer un, et doublant Jason Kidd au 5e rang de la spécialité all-time, tout en s'octroyant la 8e place all-time au nombre de paniers à 3 points marqués en saison régulière. L'ancien n'a pas fini de gravir les marches de l'histoire...

- 130 points encaissés et une défaite : la journée au bureau pour les Washington Wizards. Dallas est venu s'imposer dans la capitale fédérale, sans Kyrie Irving (pied), mais avec un Luka Doncic suffisamment productif (26 points, 10 passes) pour assurer une victoire sereine aux Mavs. Bilal Coulibaly a encore été le petit rayon de soleil de cette copie indigente des Wizards. Le rookie français, qui a effectué de bons passages défensifs sur Doncic, a apporté 10 points, 8 rebonds, 2 passes et 1 contre en 28 minutes, à 2/2 à 3 points.

- Même sans Jaylen Brown et Kristaps Porzingis, les Celtics sont allés s'imposer à Philadelphie. Les Sixers disputaient leur troisième match en quatre jours et étaient en back to back, ce qui s'est clairement ressenti. Derrick White a inscrit 27 points dont 14 dans le 4e quart-temps pour épauler Jayson Tatum (29 pts) et Jrue Holiday (18 pts, 10 rbds). Joel Embiid et Tyrese Maxey, 20 points tous les deux, n'ont pas échappé à la soirée difficile de leur équipe.

- Les Knicks sont allés s'imposer à Atlanta avec 24 points de Jalen Brunson, qui a eu le sang froid nécessaire pour plier l'affaire à 18 secondes de la fin sur un shoot. New York avait réussi au préalable à limiter fortement l'impact du backcourt Young-Murray, les deux hommes ne compilant que 28 points à eux deux. Julius Randle poursuit lui son opération rachat avec une nouvelle prestation solide (29 pts, 10 rbds, 8 asts).

- Cleveland est sans surprise allé s'imposer à Portland, avec 34 points de Donovan Mitchell à 13/20. Les Cavs ont shooté à 56%, tout en limitant leurs jeunes hôtes à 37%, ce qui est évidemment plus facile pour gagner un match de basket.