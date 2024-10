Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Pistons : 92-108

Nets @ Sixers : 95-117

Hawks @ Heat : 111-120

Wolves @ Bulls : 123-125

Ulm @ Blazers : 100-111

La Tier List des équipes 2024-2025 : les Mindy St Claire

- Lonzo Ball a rejoué au basket. Comme annoncé quelques jours plus tôt, le meneur des Bulls a foulé le parquet après deux saisons blanches et une greffe de cartilage du genou, lors du match de pré-saison remporté par Chicago (125-123) contre Minnesota. Ball a marqué à 3 points sur sa première tentative dans le corner et, malgré la rouille logique, a apporté 10 points en 15 minutes en sortie de banc en ayant l'air d'avoir des jambes.

Lonzo Ball looked sharp in his return to the lineup 👏 10 PTS | 4-6 FGM | 2-4 3PM | 15 MIN@chicagobulls get the #NBAPreseason W. pic.twitter.com/XUlT1aAqjw — NBA (@NBA) October 17, 2024

Julius Randle a fait ses débuts avec les Wolves à l'occasion de ce match et finit avec 15 points, 6 rebonds et 5 passes. Rudy Gobert a lui compilé 13 points et 17 rebonds, pendant qu'Anthony Edwards avait du mal à régler la mire (6/23).

Julius Randle makes his @Timberwolves debut in #NBAPreseason action! 15 PTS | 6 REB | 5 AST pic.twitter.com/8rXRYpM9R7 — NBA (@NBA) October 17, 2024

- Rayan Rupert était titulaire avec Portland pour l'opposition avec les Allemands de Ulm (111-100). Le sophomore français a posé 11 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 36 minutes. Scoot Henderson (23 pts, 6 asts à 10/14) affichant lui une belle forme, comme depuis le début de la pré-saison. Du côté de Ulm, le jeune Français de 17 ans Noa Essengue a été le meilleur joueur de son équipe : 20 pts, 8 rbds, 3 asts et 2 stls.

Noa Essengue drills the three pic.twitter.com/5NXGQKoqEy — Wilko (@wilkomcv) October 17, 2024

- Les Cavs n'ont toujours pas gagné en pré-saison (0/3) et se sont inclinés cette nuit devant les Pistons, bien que Kenny Atkinson ait démarré avec l'équipe-type. Detroit a beaucoup fait tourner avec... 18 joueurs utilisés en tout par JB Bickerstaff, qui coachait pour la première fois contre son ancienne équipe. Simone Fontecchio (18 pts) est le meilleur marqueur de la soirée pour Detroit.

- Pas de Joel Embiid, ni de Paul George (touché au genou) pour Philadelphie contre Brooklyn, mais une victoire quand même (117-95), grâce notamment aux 18 points de Kelly Oubre et aux 9 points, 6 rebonds et 3 interceptions de Guerschon Yabusele. Nick Nurse a lui aussi ouvert son banc avec pas moins de 13 "subs" utilisés. Ni Ben Simmons, ni Killian Hayes, toujours touché à la hanche, n'ont participé à cette rencontre.

- Zaccharie Risacher était au repos cette nuit lors de la défaite des Hawks à Miami (120-111). Le Français a vu ses camarades s'incliner devant Jimmy Butler (24 pts, 5 rbds) et son escouade, au sein de laquelle Tyler Herro (19 pts) et Haywood Highsmith (16 pts), aka "Machin" Highsmith pour Antoine Pimmel, se sont distingués.