Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Sixers : 116-110

Clippers @ Bulls : 110-138

Spurs @ Rockets : 106-111

Wolves @ Jazz : 122-127

Heat @ Kings : 130-117

Lakers @ Nuggets : 115-107

Raptors @ Warriors : 145-127

- Les Spurs semblaient avoir le derby texan en main à l'entame du dernier quart-temps contre Houston. San Antonio menait de 10 points mais s'est effondré face aux Rockets, portés par deux joueurs dans cette dernière période décisive. Alperen Sengun (20 pts, 13 rbds, 9 asts) et Reed Sheppard, qui a inscrit 12 de ses 21 points dans le 4e QT.

Julian Champagnie (27 pts), excellent jusque-là, n'a plus marqué de panier dans le 4e, et personne, pas même Victor Wembanyama, n'a pu répondre à la pression de Houston. Le Français est passé à côté de son match avec un double-double (14 pts, 10 rbds), certes, mais un vilain 5/21 (0/7 à 3 pts). C'est autant dû à la très bonne défense des Rockets, avec un Kevin Durant qui s'est démené pour le gêner, qu'à une difficulté personnelle à trouver ses meilleurs spots et zones de confort. Sa deuxième mi-temps, notamment, a été assez terrible (2 pts, 1/11).

Kevin Durant has been guarding Wembanyama all night… Wemby is 5/21 tonight. Clamps. pic.twitter.com/ACjf0c3hhw — Legion Hoops (@LegionHoops) January 21, 2026

- JJ Redick a trouvé les mots à la mi-temps pour secouer ses Lakers, qui étaient menés de 14 points à la mi-temps à Denver, venaient de prendre un panier au buzzer du milieu de terrain de Jamal Murray et de perdre Deandre Ayton, touché à l'oeil. A moins qu'il n'ait simplement demandé à Luka Doncic de passer en God Mode. Le Slovène a claqué un triple-double (38 pts, 13 rbds, 10 asts) pour réveiller L.A. et renverser la situation. Les Nuggets ont mené un temps de 16 points avant que la bande à LeBron (19 pts) ne passe la seconde. Jamal Murray (28 pts) s'est éteint en 2e mi-temps et n'a pas pu empêcher les Lakers de démarrer leur gros road trip par une victoire.

Luka Doncic vs Nuggets:

- 38 Points

- 13 Rebounds

- 10 Assists pic.twitter.com/8ETylMv9As — Laker Performances (@LALPerformance) January 21, 2026

- Les Suns ont enchainé avec une victoire (116-110) à Philadelphie pour fêter le retour de blessure de Jalen Green. Absent depuis début novembre, l'ancien joueur des Rockets apporté 12 points pour épauler Devin Booker (27 pts) dans un match entre équipes en back to back. Sans Joel Embiid, ni Paul George, les Sixers s'en sont remis à VJ Edgecombe (25 pts), qui n'a pas pu tout compenser. C'est la 3e victoire de suite pour Phoenix, qui est à égalité avec les Lakers, 5e de l'Ouest, et continue d'être l'une des belles surprises de la saison à l'Ouest.

- C'était soir de fête pour le Jazz. Utah s'est payé Minnesota (127-122) avec un record en carrière pour Keyonte George (43 pts), énorme en ce moment, le 2e triple-double en NBA de Jusuf Nurkic (16 pts, 18 rbds, 10 asts) et la 100e victoire sur un banc de Will Hardy comme head coach. Les Timberwolves semblaient en contrôle et ont compté jusqu'à 15 points d'avance, mais ont complètement vrillé dans le 4e quart-temps (43-26). Anthony Edwards (27 pts) a ramené Minnesota à deux points à 1 minute de la fin, mais l'inévitable Keyonte George a frappé à 3 points dans la foulée pour donner de l'air au Jazz.

Rudy Gobert, de retour, a apporté 11 points, 10 rebonds et 4 contres à 5/5. Joan Beringer a joué 5 minutes pour 4 points et 3 rebonds.

IT'S KEYONTE GEORGE'S NIGHT! HE'S GOT 43 FOR UTAH 🎶 pic.twitter.com/IYcxlN6pe7 — NBA (@NBA) January 21, 2026

- On se demandait ce que donneraient les Warriors au lendemain de l'annonce de la fin de saison de Jimmy Butler. Golden State a pris l'eau à domicile contre les Raptors, en encaissant 145 points contre une équipe pleine de réussite et qui continue d'être décomplexée dans la Conférence Est. C'était le soir d'Immanuel Quickley, qui a égalé son record en NBA avec 40 points, mais aussi 10 passes à 11/13, avec un 7/8 à 3 points et un perfect sur la ligne (11/11). C'est tout simplement le match à 40 pts le plus efficace en termes de true shooting depuis... toujours ?

Une masterclass à laquelle s'est joint Scottie Barnes (26 pts, 11 asts) pour ce qui est le plus gros carton offensif de Toronto cette saison et la plus vilaine perf défensives des Warriors.

Steve Kerr a relancé Jonathan Kuminga malgré sa demande de trade. Le Congolais a apporté 20 points, 5 rebonds et 2 passes en 21 minutes en sortie de banc. Si Buddy Hield a fait un sans-faute à 3 pts (6/6), les cadres n'ont pas vraiment répondu présent.

- Après 6 victoires de suite, les Clippers ont chuté à Chicago (138-110) en prenant un torrent de paniers à 3 points. Les Bulls ont égalé le record de franchise avec 25 paniers primés, dont 6 pour Coby White (27 pts), très en forme ces derniers jours. Matas Buzelis (21 pts), Ayo Dosunmu (18 pts) et Nikola Vucevic (19 pts, 8 rbds) ont aussi contribué. James Harden (24 pts) et John Collins (23 pts) étaient un peu trop seuls ce coup-ci pour espérer poursuivre la série de victoires et la remontée au classement.

- Miami n'a pas souffert à Sacramento (130-117) et s'est rendu la vie facile. Même sans Tyler Herro et Kel'el Ware, qui a manqué son premier match de la saison, le Heat a géré et s'est appuyé sur Bam Adebayo (25 pts) et Norman Powell (22 pts), mais aussi sur Andrew Wiggins (19 pts) et Pelle Larsson (16 pts, 9 asts).