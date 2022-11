Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Clippers : 110-95

Jazz @ Wizards : 112-121

Celtics @ Pistons : 117-108

Raptors @ Pacers : 104-118

Hawks @ Sixers : 109-121

Hornets @ Heat : 115-132

Blazers @ Mavs : 112-117

Rockets @ Pelicans : 106-119

---

Fatigué, Luka ? Hum...

- Luka Doncic tirait un peu la langue depuis deux matches et semblait avoir besoin de repos. Plutôt que de souffler, le Slovène a préféré sortir un match monstrueux pour remettre les Mavs sur les bons rails. Doncic a été phénoménal pour permettre à Dallas de dominer Portland, enregistrant son troisième triple-double de la saison en n'y allant pas de main morte : 42 ponts, 13 rebonds et 10 passes à 13/22, avec séjour ensoleillé sur la ligne (15/18).

Les Blazers ont beau avoir tenté de verrouiller Doncic, notamment dans le 4e quart-temps qu'ils ont débuté avec 3 points d'avance au tableau d'affichage, l'aspirant MVP a trouvé le moyen de scorer, mais aussi et surtout d'impliquer les autres, notamment son meilleur lieutenant du moment : Spencer Dinwiddie.

Dinwiddie est excellent dans ce début de saison et a remis le couvert avec un récital à 3 points (6/8) pour compiler 20 pions, 7 rebonds et 6 passes. Ce sont ses trois paniers à 3 points dans le money time qui ont permis de plier le match. L'apport de Christian Wood (19 pts en sortie de banc), absent lors des deux dernières rencontres en NBA, a aussi été précieux.

Il fallait bien ça pour résister au trio de Portland, au sein duquel Jerami Grant a encore envoyé du lourd (37 pts). Damian Lillard n'a pas bien réglé la mire au niveau de l'adresse (6/16), mais son agressivité lui a permis de vivre par les lancers (15/17) et d'apporter 29 points et 12 passes, en plus des 24 points de son partenaire de backcourt Anfernee Simons.

Luka Doncic made history logging his 4th career 40+point triple-double as he powered the @dallasmavs to the W! #MFFL@luka7doncic: 42 PTS, 13 REB, 10 AST, 2 STL pic.twitter.com/sfG7LbeHDt — NBA (@NBA) November 13, 2022

Les Nets vont bien et ça fait tout drôle

- Les Nets se rapprochent d'un bilan à l'équilibre en NBA. Comme par magie, la nomination de Jacque Vaughn et la suspension de Kyrie Irving ont donné un vrai élan à Brooklyn, comme l'a confirmé la victoire sur le parquet des Clippers samedi soir. Kevin Durant (27 pts) et ses coéquipiers sont sur une série de 4 succès en 5 matches et ont décroché le dernier grâce à un très bon 4e quart-temps à L.A.

Les Clippers menaient de deux points à moins de 8 minutes de la fin lorsque les Nets ont sonné la charge et passé un violent 20-2 (!) orchestré par Seth Curry (22 pts), Nic Claxton (13 pts, 14 rbds) et Royce O'Neale, qui ont un peu déchargé KD.

Nicolas Batum a joué 18 minutes en sortie de banc pour les Clippers, sans parvenir à marquer (0/5), mais en apportant 6 rebonds, 2 contres et 1 passe.

Embiid et Tatum cartonnent, Killian Hayes fait plaisir

- Quelques jours après avoir perdu à Atlanta, les Sixers ont pris leur revanche. Maintenant qu'ils semblent habitués à jouer sans James Harden, les hommes de Doc Rivers s'appuient à nouveau sur les larges épaules de Joel Embiid. Est-ce que ce ne sera pas coûteux pour lui en fin de saison ? En attendant, lorsqu'il est contraint de sortir les crocs, le Camerounais est ingérable pour une défense adverse. Embiid a posé 42 points, 10 rebonds et 6 passes, son plus gros total de la saison, pour martyriser les Hawks, très maladroits à trois points et empruntés en défense.

Forcément, lorsque Tyrese Maxey retrouve de l'adresse (10/18) et la faculté à réussir des passes décisives (9), la donne est radicalement différente pour les Sixers.

Joel Embiid dropped 24 of his 42 PTS in the second half warding off the comeback effort and securing the win for the @sixers! #BrotherlyLove 🔔 @JoelEmbiid: 42 PTS, 10 REB, 6 AST, 2 STL, 2 BLK pic.twitter.com/MzJI525yd7 — NBA (@NBA) November 13, 2022

- Jayson Tatum fait vraiment un début de saison étincelant, sans pour autant attirer toute la lumière sur lui. Les Celtics ont été un peu poussifs à Detroit, mais ils sont tout de même repartis avec la victoire. Tatum, lui, a tout simplement sorti son meilleur match de la saison au scoring (43 pts), ajoutant 10 rebonds à l'équation avec le soutien de Grant Williams (19 pts, 10 rbds) et Marcus Smart (18 pts, 10 pds) en l'absence de Jaylen Brown.

De l'autre côté, c'est Cade Cunningham qui était blessé et Killian Hayes en a profité pour se montrer plutôt à son avantage. Le Français a joué 35 minutes et a apporté 15 points, 7 passes et 6 rebonds à 6/14, loin de ses galères offensives des semaines précédentes. Il vient d'enchaîner trois matches à 10 points ou plus, ce qui est un bon début pour chasser l'étiquette de joueur NBA improductif à la finition que ses autres qualités avaient du mal à chasser de l'esprit des sceptiques.

Mais aussi...

- On ne pensait pas dire ça en début de saison, mais chaque défaite du Jazz en ce moment est presque une surprise. Utah, le leader de la Conférence Ouest, est tombé à Washington. Les Wizards, qui ont joué sans Bradley Beal pour la quatrième fois de suite, ont signé un troisième succès consécutif plutôt impressionnant compte tenu de l'absence de leur franchise player et de la qualité de l'opposition.

On ne veut pas lui porter l'oeil, mais Kristaps Porzingis fait un plutôt bon début de saison, à l'image de son double-double du jour (31 pts, 10 rbds), épaulé par Kyle Kuzma (23 pts, 8 rbds) et Corey Kispert, qui n'a pas manqué le moindre shoot (18 pts à 6/6).

- Les Raptors ont vécu un méchant trou d'air dans le 4e quart-temps de leur déplacement à Indianapolis. Les Pacers ont passé un 36-14 à leurs visiteurs en s'appuyant sur leurs deux joueurs les plus susceptibles d'être échangés dans les semaines qui viennent, Buddy Hield (22 pts) et Myles Turner (19 pts, 10 rbds), mais aussi sur la capacité de Tyrese Haliburton a impacté le match même lorsqu'il est à côté de la plaque en termes d'adresse (3/14). Le meneur d'Indiana a offert 15 passes décisives à ses partenaires et à orchestré le gros run de son équipe en fin de partie.

- Ce n'est pas forcément cette victoire à domicile contre Houston qui va rassurer les Pelicans. New Orleans l'a logiquement emporté, mais s'est fait bien trop de frayeurs compte tenu de l'adversaire. Alors qu'ils menaient de 18 points dans le 3e quart-temps, les hommes de Willie Green se sont sabordés et se sont retrouvés à -8 dans le 4e. Fort heureusement, le money time a été mieux géré par les Pels, en particulier par Brandon Ingram et José Alvarado, qui ont orchestré le 13-0 de leur équipe sur les 2 dernières minutes de la rencontre.

Houston avait pourtant dû gérer le match compliqué d'Alperen Sengun, incapable d'éviter les fautes et expulsé après n'avoir pu jouer que 19 minutes. Jalen Green (33 pts à 11/20), Kevin Porter Jr (23 pts) et Jabari Smith (9 pts, 15 rbds, 2 blks) ont posé des problèmes à Zion Williamson (26 pts à 8/9) et à ses camarades.

- Et de 8... Les Hornets n'en finissent plus de perdre et vont bientôt se résoudre à participer à la Wembanyama Race en NBA. Le retour de LaMelo Ball, qui a disputé son premier match de la saison cette nuit, n'a pas empêché Charlotte d'être nettement battu par Miami. Après s'être inclinés en prolongation un peu plus tôt dans la semaine contre cette même équipe, les joueurs de Steve Clifford n'ont pas fait le poids.

Le Heat, qui avait jusqu'ici bien du mal à gagner avec un écart confortable - et même à gagner tout court - s'est promené sous les coups de pétard de Max Strus (31 pts à 8/14 à 3 pts), pendant que LaMelo (15 pts, 6 rbds, 6 pds) tentait de retrouver le rythme en face.