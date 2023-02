Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Hornets : 110-120

Bulls @ Pacers : 113-117

Cavs @ Sixers : 112-118

Knicks @ Hawks : 122-101

Pistons @ Celtics : 109-127

Heat @ Nets : 105-116

Jazz @ Grizzlies : 111-117

Rockets @ Thunder : 96-133

Mavs @ Nuggets : 109-118

Pelicans @ Lakers : 102-120

Le classement

- L'un des challenges pour les Nets dans cette ère post-KD, c'est de démontrer que Mikal Bridges, l'asset principal récupéré par Brooklyn, est capable de franchir encore quelques paliers. Bridges est déjà un défenseur d'élite et un attaquant très correct. Peut-il devenir aussi un attaquant d'élite ? Si on poste la question aux joueurs du Heat, ils répondront que oui. Le nouvel ailier des Nets a claqué 45 points lors de la victoire de son équipe à domicile contre Miami.

Son coup de chaud sur 3 minutes dans le 4e quart-temps, où il a marqué 15 points de suite, lui a permis de battre son record de points en NBA et de faire gagner Brooklyn. On en redemande !

- On ne va pas tirer de conclusions hâtives sur les Mavs depuis qu'ils ont fait venir Kyrie Irving, mais pour le moment c'est... compliqué. Le nouveau meneur de Dallas était absent cette nuit pour la réception de Denver en raison de douleurs au dos. Luka Doncic (37 pts), lui, était là, mais ça n'a pas suffi à éviter une troisième défaite de rang. Certes, l'adversaire était de taille, avec Nikola Jokic en triple-double (14 pts, 13 rbds, 10 pds), un Jeff Green revigoré (24 pts en sortie de banc) et un Michael Porter Jr tranchant (22 pts), mais Dallas manque de défense et de cohésion, ça ne fait aucun doute.

- Boston avait besoin de repartir de l'avant après la défaite en prolongation contre Milwaukee. C'est chose faite, puisque les Celtics ont dominé Detroit après avoir récupéré Jayson Tatum (38 pts), Malcolm Brogdon (25 pts) et Marcus Smart, la caution fighting spirit et défense du groupe. Killian Hayes était titulaire chez les Pistons et a compilé 10 points et 9 passes.

- Philadelphie-Cleveland, c'est un peu une finale de Conférence Est alternative au cas où les Celtics et les Bucks se louperaient tous les deux. Ce sont les Sixers qui sont sortis vainqueurs de cette affiche, non sans avoir presque dilapidé leurs 28 points d'avance et manqué de peu de gâcher la belle soirée de Joel Embiid (29 pts), qui a atteint la barre des 10 000 points en NBA. Avec James Harden (19 pts, 12 pds) à la baguette et une adresse létale sur la ligne dans le money time, Philly a tout de même pu prendre le dessus.

- Match après match, les Knicks se montrent de plus en plus consistants et Jalen Brunson a de plus en plus une tête de All-Star. Le meneur de New York ne sera pas de la fête à Salt Lake City ce weekend, mais il est en train de guider son équipe vers une qualification directe pour les playoffs. Dans le sillage des 28 points de l'ancien Mav, qui tourne à 31 points de moyenne sur les 10 derniers matches, les Knicks ont assez nettement battu les Hawks cette nuit, pour se placer au 6e rang à l'Est à la faveur de la défaite du Heat.

- Ja Morant n'a pas fait le meilleur match de sa carrière en NBA contre Utah, loin de là. En revanche, il a su se montrer clutch lorsque le Jazz est revenu à un point à 1:30 de la fin. Le meneur des Grizzlies a inscrit les trois points suivants pour son équipe et lui a permis de ne plus être reprise. Avant ça, c'est surtout Desmond Bane (24 pts) et Jaren Jackson Jr (26 pts, 9 rbds, 4 blks) qui avaient fait le job. Après une période compliquée, Memphis a remporté ses deux derniers matches et semble aller mieux.

- LeBron James (21 pts) a fait son retour après avoir manqué tous les matches depuis qu'il s'est emparé du record de Kareem Abdul-Jabbar. Face aux Pelicans, le "King" et les siens n'ont jamais couru après le score et se sont imposés sereinement. Les cinq recrues des derniers jours ont pu faire leurs premiers pas ensemble (Mo Bamba n'avait pas encore joué) devant le public de la Crypto Arena.

D'Angelo Russell (21 pts, 7 pds), Jarred Vanderbilt et Malik Beasley étaient dans le cinq avec LeBron et Anthony Davis (28 pts, 10 rbds, 5 pds). Bamba n'a eu besoin que de 16 minutes de jeu pour... prendre 6 fautes et quitter ses partenaires. Pour le reste, les Lakers ont résisté aux 47 points combinés de Brandon Ingram et CJ McCollum. Ils sont toujours 13e à l'Ouest, avec deux victoires de moins que le Thunder, 10e et premier qualifié virtuel pour le play-in.

- OKC, justement, a mis une claque aux Rockets pour conserver son avance. Shai Gilgeous-Alexander a comme toujours porté son équipe avec 29 points à 50%, avant de se reposer sur la totalité du 4e quart-temps et de préparer ses valises pour Salt Lake City et le premier All-Star Game de sa carrière.

- Si les Bulls voulaient tanker, il fallait activer le processus un peu plus tôt... Chicago a perdu pour la 5e fois de suite cette nuit contre Indiana, après avoir pourtant bouclé le 1er quart-temps avec un avantage de... 24 points. Buddy Hield (27 pts) a profité de l'occasion pour battre le record du nombre de paniers à 3 points pour un joueur des Pacers sur une saison (230 désormais). Il était évidemment détenu par Reggie Miller. Zach LaVine a lui marqué 35 points dans cette partie disputée à nouveau sans DeMar DeRozan.

- Les Hornets sont sortis victorieux de leur match entre cancres avec les Spurs. La faute à LaMelo Ball, auteur d'un triple-double (28 pts, 10 pds, 12 rbds) dans cette soirée au cours de laquelle il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 1 000 points, 1 000 passes et 1 000 rebonds. Le premier ? Un certain LeBron James.

San Antonio a pour sa part perdu pour la 14e fois de suite et est idéalement placé dans la Wembanyama Race.