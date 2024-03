Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Pistons : 114-101

Sixers @ Clippers : 121-107

Cavs @ Heat : 84-121

Thunder @ Bucks : 93-118

Warriors @ Wolves : 110-114

Pacers @ Lakers : 145-150

- Sans jouer, Denver a repris la première place de la Conférence Ouest. Le Thunder s'est en effet incliné à Milwaukee, où les Bucks ont signé ce qui ressemble fort à un match référence, avec leur meilleure équipe possible alignée et une prestation très solide. Certes, OKC a réalisé son plus mauvais match offensif (plus faible nombre de points marqués + pire pourcentage d'adresse), mais c'est aussi parce que Milwaukee a fait le job dans ce sens. Giannis Antetokounmpo (30 pts, 19 rbds) et Khris Middleton, auteur d'un triple-double (11 pts, 10 rbds, 10 asts) ont lancé les hostilités et permis à leur équipe de se rendre le match facile et de ne pas avoir à tirer sur la corde. En face, le métronome Shai Gilgeous-Alexander a été limité à 12 points en 30 minutes, ce qui est devenu rarissime pour lui.

Giannis dominates and Middleton drops a triple-double as the Bucks build a 3-game lead for the East's #2 seed!@Giannis_An34: 30 PTS, 19 REB@Khris22m: 11 PTS, 10 REB, 10 AST pic.twitter.com/2vWn7EtYwq — NBA (@NBA) March 25, 2024

- Cleveland a pour sa part laissé filer Milwaukee dans la course à la 2e place. Les Cavs ont pris une avoinée terrible à Miami, qui a compté jusqu'à 45 points d'avance avec 7 joueurs à 10 points ou plus et la possibilité de rapidement faire reposer les cadres. Voilà plus de 10 ans que le Heat, plutôt habitué aux rencontres serrées, n'avait pas compté un tel avantage dans un match. Les Cavs sont maintenant même sous la menace des Knicks et du Magic, tous les deux revenus à une longueur seulement de la 3e place à l'Est.

- La lutte pour la 4e place à l'Ouest est plus haletante que jamais. Comme on commençait à le sentir dernièrement, les Clippers tirent la langue et n'ont plus qu'une victoire d'avance sur les Pelicans :

Les Clippers ont été surpris à la maison par Philadelphie. Pas efficaces en défense (121 pts encaissés), ternes en attaque, les joueurs de Ty Lue avaient pourtant leur Big Three à disposition mais ont rapidement plié sous les coups de Tobias Harris (24 pts), Tyrese Maxey (24 pts) et, plus étonnant, Cam Payne (23 pts en sortie de banc)

(24 pts), (24 pts) et, plus étonnant, Cam Payne (23 pts en sortie de banc) NOLA avait mis la pression en début de soirée en domptant les Pistons avec un Zion Williamson de gala : 36 points, 7 rebonds et 6 passes. Même sans Brandon Ingram et avec Trey Murphy à 1/12, les Pelicans ont géré leur affaire et poursuivi leur spectaculaire offensive pour décrocher l'avantage du terrain.

- Les Lakers ont maintenant trois victoires d'avance sur les Warriors et de solides chances de recevoir lors du premier match du play-in. Les Californiens ont remporté un match champagne contre les Pacers, où le concept de défense a été plutôt vague. Les Lakers ont fini par l'emporter en finissant avec leur plus gros total de points dans un match depuis 37 ans. Ils se sont tout de même fait un peu peur, puisqu'ils menaient de 17 points au début du 4e quart-temps, avant de voir Indiana recoller à 3 points grâce à un QT à 46 points. Anthony Davis (36 pts, 16 rbds), LeBron James (26 pts, 10 asts), Spencer Dinwiddie (26 pts), auteur de son meilleur match depuis son arrivée, et Austin Reaves (25 pts) ont permis aux Lakers de signer une troisième victoire consécutive, tout en étant le premier quatuor depuis plus de 3 ans à finir avec 25 pts ou plus.

AD, LeBron, Dinwiddie and Reaves are the first quartet of teammates to score 25+ points in an NBA game in over 3 years 🤯 AD: 36 PTS, 16 REB

LBJ: 26 PTS, 10 AST

Dinwiddie: 26 PTS (8-11 FGM)

Reaves: 25 PTS, 8 AST They're also the first @Lakers quartet to do so since 1971! pic.twitter.com/6DnPcvEBlQ — NBA (@NBA) March 25, 2024

- En revanche, ça sent beaucoup moins bon pour les Warriors, qui sentent le souffle des Rockets dans leur nuque un peu plus chaque soir. Depuis leur canapé, les Texans ont vu Golden State s'incliner sur le parquet des Wolves. Les Dubs ont été battus par leur propre jeu, Minnesota affichant une adresse à 3 points assez rare pour eux (21/40, 52%), avec notamment Naz Reid en feu dans l'exercice (6/8 à 3 pts). Rudy Gobert a fini en double-double (17 pts, 12 rbds) et Anthony Edwards (23 pts) a été clutch sur la ligne, pendant que Stephen Curry (31 pts), manquait quelques opportunités d'égaliser dans le money time.

Les Warriors n'ont plus qu'une victoire d'avance sur les Rockets à 12 matches de la fin et alors que Houston est sur 8 victoires de rang.