Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Cavs : 114-104

Hornets @ Pacers : 118-127

Raptors @ Sixers : 121-112

Warriors @ Heat : 96-110

Wizards @ Wolves : 109-120

Nuggets @ Pelicans : 125-118

Kings @ Thunder : 99-113

Bulls @ Blazers : 122-121

Knicks @ Mavs : 113-111

- Nikola Vucevic (27 pts) est clutch cette saison et il l'a de nouveau montré pour arracher la victoire au buzzer face à Portland. "Vooch" a frappé à 3 points sur la dernière possession du match après un temps mort en faveur des Bulls. Chicago a dilapidé 16 points d'avance en début de 4e QT, les Blazers revenant dans le coup derrière notamment le triple-double de Deni Avdija (32 pts, 11 rbds, 11 asts) et le double-double de Donovan Clingan (17 pts, 21 rbds).

VUCEVIC WINS IT FOR THE BULLS 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/toXPX1BAwz — SportsCenter (@SportsCenter) November 20, 2025

- Les Cavs sont partis d'un peu trop loin et n'ont pas pu reprendre les Rockets. Houston est venu s'imposer à Cleveland pour enregistrer une cinquième victoire de suite. Alperen Sengun (28 pts), Kevin Durant (20 pts) et Aaron Holiday (14 de ses 18 pts dans le 4e QT) ont été les acteurs déterminants du succès texan.

Grosse tension, insulte et faute flagrante entre Houston et Cleveland

- Les Pacers ont regagné un match de basket ! Après 8 défaites consécutives, le groupe de Rick Carlisle a retrouvé un peu le sourire lors de la réception de Charlotte. Bennedict Mathurin (24 pts, 12 rbds), revenu depuis peu, a fait beaucoup de bien pour épauler Pascal Siakam (22 pts) et répondre à celui qui est possiblement le leader actuel dans la course au Rookie of the Year, Kon Knueppel. L'ancien coéquipier de Cooper Flagg à Duke a posé 28 points avec cinq paniers primés. Le point Moussa Diabaté : 8 points, 12 rebonds et 3 passes en 24 minutes et le seul +/- positif de son équipe avec Pat Connaugton...

- Philadelphie a oublié de jouer le 3e quart-temps à domicile contre Toronto. Et comme les Raptors sont l'une des équipes les plus en forme de toute la NBA, ça ne pardonne pas. Les Canadiens ont signé une cinquième victoire consécutive et une 9e en 10 matches, à la faveur d'un retour des vestiaires plus que réussi (44-26) et d'un collectif toujours efficace. Six des joueurs de Darko Rajakovic ont marqué entre 11 et 22 points, sans que le jeu ne tourne autour d'un seul élément. En face, les Sixers ont à nouveau joué sans Joel Embiid (4e absence de suite...), ni Paul George, qui continue de gérer son genou après avoir fait son comeback en début de semaine.

- Les Warriors n'étaient pas venus à Miami avec l'intention de gagner. Sans Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Jonathan Kuminga et Al Horford, les Californiens ont été logiquement battus par le Heat. Miami récupérait Bam Adebayo pour l'occasion. L'intérieur de Team USA (20 pts) a pu aider Norman Powell (25 pts) à construire le succès floridien, avec l'aide notamment d'Andrew Wiggins (17 pts) et Kel'el Ware (7 pts, 16 rbds).

- L'absence d'Alex Sarr, qui a manqué son premier match de la saison, n'a clairement pas été les Wizards à éviter une 12e défaite de suite en déplacement à Minneapolis. En revanche, Washington s'est bien battu et failli gommer 27 points de retard dans le 4e quart-temps. Sans succès, puisque les Timberwolves de Julius Randle (32 pts) et Naz Reid (28 pts) ont quand même fini par prendre le dessus. Rudy Gobert a compilé 9 points et 15 rebonds face à son compatriote Bilal Coulibaly (13 pts, 4 rbds, 4 asts).

- Les Nuggets n'ont pas été si sereins que ça à New Orleans, mais l'ont quand même emporté. Nikola Jokic a certes fini en triple-double (28 pts, 12 asts, 11 rbds), mais il a aussi commis 9 pertes de balle et a été éjecté pour 6 fautes à 2:44 de la fin. Heureusement pour Denver, c'était le soir de Peyton Watson, qui a fait le match de sa vie (32 pts, 12 rbds, 3 asts) pour aider son équipe à décrocher une 8e victoire en 9 matches. Zion Williamson a fait son retour pour NOLA et a joué 29 minutes pour 14 points. Chez les Pelicans, on a surtout vu le rookie Derik Queen, excellent dans son duel avec Jokic : 30 pts, 9 rbds, 4 asts.

Peyton Watson SHINED in Denver's win over New Orleans: ⚒️ 32 PTS (career-high)

⚒️ 12 REB

⚒️ 5-9 3PM

⚒️ 13-19 FGM pic.twitter.com/OJphopFMFs — NBA (@NBA) November 20, 2025

- Le Thunder est à 15-1 après sa nouvelle victoire, tout sauf surprenante, à domicile contre Sacramento. Shai Gilgeous-Alexander (33 pts) a construit la 7e victoire de suite d'OKC, avec l'aide de Chet Holmgren (21 pts) et de Lu Dort notamment, le Québécois inscrivant 11 de ses 14 points du soir dans le 4e quart-temps. C'est déjà la troisième fois cette saison que les champions en titre battent Sacramento et à chaque fois ils l'ont fait avec au moins 10 points d'avance. A noter la belle ovation reçue par Russell Westbrook devant son ancien public, comme c'est de coutume pour lui.

- Les Knicks ont gagné leur premier match à l'extérieur de la saison, mais que ce fut dur ! Les Mavs, pourtant privés de Cooper Flagg, ne sont pas passés loin de l'emporter. Brandon Williams pensait d'ailleurs avoir égalisé sur le fil, mais les arbitres ont jugé une faute offensive pas évidente au premier coup d'oeil sur le meneur de Dallas et New York l'a emporté de deux points. Naji Marshall et D'Angelo Russell (23 pts tous les deux) ont mis les Knicks sous pression. Mike Brown a pu récupérer Jalen Brunson pour l'occasion et l'ancien joueur des Mavs a inscrit 28 points. Guerschon Yabusele a joué 17 minutes pour 4 points à 2/7.