Grosse tension, insulte et faute flagrante entre Houston et Cleveland

C'était bien tendu cette nuit entre les Rockets et les Cavs, deux équipes avec de grands ambitions et de gros caractères...

L’ambiance a brièvement basculé cette nuit dans la salle des Cas. En plein cœur d’un match rythmé entre Cleveland et Houston, Jabari Smith Jr. et Nae’Qwan Tomlin se sont chauffés après une action sous le cercle, provoquant une interruption du jeu et l’intervention immédiate des arbitres.

Les premières images montrent Tomlin en train de batailler au rebond, avant que Smith Jr. ne réagisse vivement. Après quelques mots (bien salés, on imagine) échangés, l’intérieur des Rockets envoie une poussée puissante sur Tomlin, ce qui lance l’incident. Les arbitres indiquent qu’ils n’ont pas tout vu dans un premier temps, mais les ralentis confirment le contact initial.

Après étude de la séquence, la décision tombe : la faute initiale de Smith Jr. est requalifiée en flagrant foul penalty 1. Derrière, les deux joueurs se retrouvent face à face, s’échangent une seconde poussée et héritent d’une faute technique chacun, jugée compensatoire.

Rien n’est allé plus loin qu’un échange tendu, mais la scène a clairement marqué un tournant dans l’énergie du match. Le commentaire en direct évoquait « un peu de chin check », signe que l’affaire était prise au sérieux sans basculer vers quelque chose de plus grave.

Au scoreboard, c'est Jabari Smith Jr. qui l'emporte avec la victoire (114-104) et une ligne de stats de 14 & 9 contre 10 & 2 pour son concurrent... et partenaire de ring du soir.

