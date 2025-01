CQFR : Shai et OKC montrent les muscles aux Cavs

Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Pistons : 111-100

Suns @ Wizards : 130-123

Cavs @ Thunder : 114-134

Clippers @ Blazers : 118-89

Rockets @ Kings : 127-132

- On attendait avec impatience le rematch entre les deux meilleures équipes de la ligue depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu match. OKC est arrivé avec le couteau entre les dents, mais sans Isaiah Hartentein, ce qui ne les a pas empêchés de coller une trempe d'emblée aux Cavs, qui ne sont jamais vraiment mis dans le match et ont pris un éclat (32-14) dans le 1er quart qui a donné le ton de la partie. Shai Gilgeous-Alexander (40 pts, 8 asts en 3 quart-temps) a été particulièrement agressif pour défendre son territoire face à la bande à Donovan Mitchell (8 pts à 3/15) et Darius Garland (20 pts, 8 asts), qui a rendu les armes assez rapidement. Le 3e quart-temps a été une boucherie avec 44 points marqués par OKC.

C'est la plus lourde défaite de Cleveland cette saison. En même temps, l'échantillon est mince, puisque les hommes de Kenny Aktinson n'ont perdu que 6 fois. Les deux équipes ont maintenant le même bilan (34-6).

- Sacramento a remporté le thriller de la nuit face à Houston. Revenus en deuxième mi-temps après avoir couru après le score, et même en tête à un peu plus de 2 minutes de la fin, les Rockets sont passés à un panier à 3 points manqué de Jalen Green (28 pts à 10/20), étincelant dans le money time, mais malchanceux sur son dernier tir, d'arracher la prolongation. Derrière, Malik Monk (28 pts, 9 asts) a rentré les deux lancers qui ont permis aux Kings de verrouiller la victoire. DeMar DeRozan (31 pts) et De'Aaron Fox (19 pts, mais à 6/17) ont rentré des paniers importants dans le money time.

Du côté des Rockets, Amen Thompson (20 pts, 10 rbds) et Alperen Sengun (21 pts, 10 rbds) ont fini en double-double.

- Les Pacers ont contrôlé le match sans jamais être vraiment inquiétés malgré les efforts de Cade Cunningham (20 pts) pour revenir à -6 dans le 4e quart-temps. Myles Turner a fait une belle partie et était en feu à 3 points (28 pts à 8/11 from downtown) et Pascal Siakam a ajouté 26 points.

- Pas encore de Nick Richards à Phoenix, mais y en avait-il vraiment besoin pour dominer les Wizards ? Normalement, non, même si les Suns se sont fait un peur en lâchant complètement le 4e quart. Alors qu'ils avaient 23 points d'avance, notamment grâce au nouveau match prolifique de Devin Booker (37 pts), les joueurs de Mike Budenholzer ont laissé Washington prendre confiance et revenir à trois petits points en fin de partie. Kyshawn George (24 pts) a battu son record de points en carrière, Alex Sarr a été très actif (16 pts, 9 rbds, 2 blks, 2 asts) et Bilal Coulibaly a apporté 13 points, 3 rebonds et 2 passes.

Une seule des 20 victoires de Phoenix cette saison l'a été de plus de 10 points...

- Rayan Rupert a joué 7 minutes et marqué 5 points lors de la défaite sans appel des Blazers (118-89) à la maison contre les Clippers. Los Angeles a dominé de la tête et des épaules. Seul Dalano Banton (23 pts en sortie de banc) a eu un peu de répondant côté Portland. Ty Lue n'a eu à faire jouer personne plus de 30 minutes, tant ses hommes se sont rendus la tâche facile, même sans Kawhi Leonard, économisé en back to back. Norman Powell (23 pts) et James Harden (19 pts) sont les deux meilleurs scoreurs californiens, Nicolas Batum ajoutant 3 points et 4 rebonds en 14 minutes.