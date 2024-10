Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Raptors : 118-119

Spurs @ Heat : 117-120

Hornets @ Knicks : 105-111

Pelicans @ Rockets : 98-118

Thunder @ Nuggets : 124-94

Kings @ Jazz : 114-117

Warriors @ Lakers : 111-97

- Victor Wembanyama n'a joué 17 minutes, donc aucune ne deuxième mi-temps, lors de la défaite des Spurs à Miami (120-117). Une mesure de précaution de la part de Gregg Popovich, qui ne veut prendre aucun risque à une semaine de la reprise. Le Français a quand même eu le temps de 8 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception, mais aussi de se frustrer aussi sur quelques incompréhensions avec ses nouveaux coéquipiers, comme Harrison Barnes ci-dessous. Les starters du Heat ont joué l'intégralité de la première mi-temps avant de partir à la sieste. Bam Adebayo a lui inscrit 20 points.

Victor Wembanyama visually frustrated with new teammate Harrison Barnes after he didn’t throw him a wide open lob 😳 “THROW IT! AHHHAAA!” pic.twitter.com/kgrfpGjYVu — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 16, 2024

- Si on attendait Tidjane Salaün, titulaire et encore intéressant face aux Knicks (13 pts, 8 rbds à 5/13), on a surtout vu Pacôme Dadiet, meilleur marqueur français de la nuit ! Le rookie de New York a fait son apparition dans un match où Tom Thibodeau avait décidé de laisser les cadres au repos. Le jeune Français a inscrit 16 points (tous dans son premier quart-temps disputé en NBA) et pris 5 rebonds en 28 minutes à 3/6 à 3 points. Dadiet a montré beaucoup de bonnes choses, notamment en attaque, et d'intelligence de jeu. Espérons que cela ait tapé dans l'oeil de "Thibs", qui n'est pas vraiment le plus enclin à ouvrir sa rotation pour donner des minutes à des jeunes joueurs.

New favorite sequence of the night holy shit. Dadiet blows past Brandon Miller on the close-out and sets up an open 3 for Kolek (shoot this!). Kolek pumps and drives, Dadiet has the wherewithal to relocate to the corner. Kolek finds him for another 3!pic.twitter.com/TsZJfqzwn6 — The Strickland (@TheStrickland) October 16, 2024

Dadiet a été impressionnant sur le terrain, mais on se demande si le plus choquant ce n'est pas son niveau d'anglais...

Pacôme Dadiet talks about preseason with the Knicks: "I have the opportunity to be on the team where we're winning and we've got a lot of great players. I'm taking that opportunity just to learn every day" pic.twitter.com/88fHvXcR3J — Knicks Videos (@sny_knicks) October 16, 2024

- Les Celtics ne sont plus invaincus en pré-saison. Dans un match très décousu avec des grosses variations d'écart, Toronto l'a emporté d'un point, malgré un gros dernier quart-temps du banc des Celtics, notamment JD Davidson (12 pts en 5 min !). Scottie Barnes (26 pts, 10 asts, 9 rbds), Gradey Dick (27 pts) et Jakob Poeltl (15 pts, 16 rbds, 4 asts) ont été impressionnants pour les Raptors.

- Les Warriors sont à 5-0 en pré-saison après leur victoire face aux Lakers cette nuit. Ce sont surtout les remplaçants qui ont fait la différence, avec 61 points inscrits par les joueurs du banc, dont 21 pour Moses Moody. Côté L.A., Anthony Davis était dans un bon soir (24 pts, 12 rbds en 26 min), au contraire de la famille James. LeBron a fini avec 6 points et 4 passes à 3/9 en 23 minutes, Bronny marquant lui 2 points à 0/3 à 3 points, confirmant ses difficultés dans le shoot extérieur pour le moment.

- Les Nuggets avaient mis pas mal de monde au repos, à commencer par Jokic, Murray et Westbrook, ce qui explique en partie la facilité avec laquelle le Thunder s'est imposé, pour infliger une 4e défaite en 4 matches de pré-saison à Denver. Ousmane Dieng est sorti du banc et a apporté 10 points, 5 passes et 3 rebonds à 4/8, avec le meilleur +/- du match (+22).

- Quatrième défaite en autant de matches aussi pour les Kings, battus (117-114) à Salt Lake City, malgré les 29 points, 17 rebonds et 8 passes de Domantas Sabonis. Keyonte George (24 pts) et Lauri Markkanen (21 pts) ont eu du répondant côté Jazz.

- Les Rockets et leur équipe-type ont largement dominé des Pelicans sans Zion Williamson, avec Jalen Green (19 pts) en meilleur marqueur. Le rookie Reed Sheppard, souvent cité pour le titre de RoY, a inscrit 9 points à 4/9 en 22 minutes.