Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Celtics : 99-123

Raptors @ Heat : 104-114

Kings @ Pelicans : 111-109

Petite pause dans la NBA Cup en attendant que les équipes rejoignent Las Vegas pour le dernier carré. Les matches "normaux" ont repris.

- Peyton Pritchard est en train de se construire un dossier en béton pour le titre de 6e homme de l'année. L'arrière des Celtics a contribué à la large et facile victoire (123-99) des siens face à Detroit, avec 27 points et 7 paniers à 3 points inscrits en sortie de banc. Le tir primé était à l'honneur à Boston, pusique Derrick White y est aussi allé de ses 7 paniers à 3 points, pour porter la marque totale des champions en titre à 20. Les C's ont compté jusqu'à 32 points d'avance avant de relâcher un peu leur étreinte et de célébrer une 4e victoire en 5 matches.

A Detroit, Cade Cunningham a fait de son mieux (18 pts, 8 asts, 8 rbds), mais on a surtout vu le rookie Ron Holland (26 pts en 21 min) à son avantage.

Jayson Tatum n'était pas de la partie et a pu reposer son genou.

- Après un démarrage un peu poussif et malgré les rumeurs autour de Jimmy Butler, le Heat a décroché une quatrième victoire consécutive en s'imposant (114-104) à domicile contre les Raptors. Bam Adebayo (21 pts, 16 rbds, 5 asts) a été le maillon fort de la chaîne, aidé par Tyler Herro (23 pts) et Nikola Jovic (14 pts) notamment. Butler a apporté 11 points en 29 minutes, sans avoir besoin d'en faire beaucoup plus.

RJ Barrett est passé à côté de son match au niveau de l'adresse (13 pts à 5/18), mais a fini en triple-double (11 rbds, 10 asts). Les Raptors n'ont gagné qu'un seul match cette saison à l'extérieur.

- Les Kings ont eu du mal à se défaire de Pelicans pourtant toujours privés de Zion Williamson et Brandon Ingram. Sacramento l'a quand même emporté (111-109), mais aurait pu se faire doucher dans les derniers instants si Malik Monk n'avait pas dépossédé Dejounte Murray du ballon sur l'ultime possession en faveur de NOLA. Domantas Sabonis a sorti son plus gros match de la saison avec 32 points et 20 rebonds. DeMar DeRozan (29 pts) l'a épaulé et les Kings ont pu vivre avec les 36 points de CJ McCollum dans le camp d'en face.

Mine de rien, Sacramento reste sur trois victoires de suite et sur quatre victoires en cinq matches. De quoi repasser à l'équilibre (13-13) et rester crédible pour une place au play-in tournament en fin de saison.

New Orleans, de son côté, a perdu 21 de ses 24 derniers matches...