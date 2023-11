Le CQFR du 9 novembre 2023 avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou est servi. On revient sur les 14 matches de la nuit !

Comme tous les jours de la semaine, l'équipe du CQFR décortique l'actualité basket. Shai Mamou et Antoine Pimmel reviennent sur les... 14 matches (!) de la nuit, avec un focus sur les deux affiches Nuggets-Warriors et Sixers-Celtics, mais aussi un point sur les difficultés des Clippers de James Harden et des Lakers.

