Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Ra'Anana @ Cavs : 89-120

Hawks @ Pacers : 112-116

Sixers @ Nets : 127-119

Rockets @ Spurs : 99-89

Breakers @ Jazz : 94-114

Blazers @ Suns : 106-117

---

- Comme prévu, Victor Wembanyama n'a pas joué le match contre Houston, au même titre que Devin Vassell et Tre Jones. Les Spurs se sont inclinés contre leurs voisins texans à cause d'un dernier quart-temps apocalyptique (36-13), dans une partie où Sidy Cissoko est apparu 9 minutes sans parvenir à se mettre en évidence en attaque mais en réalisant 2 contres, notamment celui-ci sur Jermaine Samuels.

