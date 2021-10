Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Raptors : 107-123

Magic @ Celtics : 97-98

Hawks @ Heat : 99-125

Pelicans @ Wolves : 114-117

Hornets @ Thunder : 113-97

Jazz @ Spurs : 95-111

Warriors @ Blazers : 121-107

Suns @ Kings : 106-117

Nuggets @ Clippers : 102-103

---

- 18 petites minutes de jeu et Trae Young est déjà blessé. Rien de bien grave apparemment, si ce n'est une douleur au niveau de la cuisse. En gros, les Hawks ont voulu être prudents, mais s'il y avait eu un match officiel à jouer au Madison Square Garden par exemple, Trae aurait joué en serrant un peu les dents rien que pour emmerder les fans des Knicks. Après analyse de l'action, ça ressemble juste à une bonne grosse béquille prodiguée par Gabe Vincent, le joueur du Heat.

Ô Romeo, pourquoi es-tu Romeo ?

- Boston a réussi à battre Orlando en ayant 5 points de retard à 1 minute de la fin. Joli choke de la part du Magic, avec un game winner de Romeo Langford à 3 points à 14 secondes de la fin, lui que l'on a beaucoup trop peu vu depuis son arrivée en NBA.

Premier match de pré-saison et premier Game Winner !!!

Celui la est pour Roméo Langford qui donne la victoire à Boston 98-97 !!! 🍀😎 pic.twitter.com/B69KibH1mE — Ball Don't Lie 🏀 (@BallDontlie270) October 5, 2021

Jayson Tatum n'a pas été l'auteur du game winner, mais simplement du plus gros tomar de ce match, ce qui est déjà pas mal pour se remettre en jambes.

Jayson Tatum with the NASTY poster 🔥#NBAPreseason pic.twitter.com/MYfZT9xv5E — NBA TV (@NBATV) October 5, 2021

Jayson Tatum débute la nouvelle campagne avec un gros poster !

Bradley le c** par terre, Steph victime de la nouvelle règle

- Avery Bradley a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. L'ancien Bostonien a assez peu joué depuis son désistement de la bulle, avec 27 matches cumulés sous les maillots du Heat et des Rockets. Il a besoin de reprendre du rythme avec sa nouvelle équipe des Warriors, sous peine de se retrouver au sol facilement contre des mecs aussi smooth que CJ McCollum...

CJ McCollum had him on SKATES 😳#NBAPreseason pic.twitter.com/9zNGOcg7bB — NBA TV (@NBATV) October 5, 2021

- Stephen Curry n'avait pas bien lu le mémo 2021 de l'arbitrage - d'un côté, on scrolle tous direct jusqu'en bas de n'importe quel document relou hein ? - du coup il s'est fait attraper par la patrouille sur cette tentative paulpiercienne d'obtenir des lancers après s'être jeté sur son défenseur et avoir déclenché un semblant de tir. La NBA a prévu de lutter contre ça cette saison et a directement marqué le coup.

Steph would have been heading to the free throw line to shoot three free throws. Not this year!#NBATwitter #NBAPreseason pic.twitter.com/P6eXhPbjMf — Talkin’ NBA 🗣️ (@_Talkin_NBA) October 5, 2021

Par contre, dégainer depuis Mars n'est toujours pas interdit et Steph risque de continuer de ridiculiser l'opposition encore quelques années grâce à ça.

Steph pulling up from the parking lot 👌🏼 Nothing new. #NBAPreseason pic.twitter.com/mXSmp2v2pa — NBA TV (@NBATV) October 5, 2021

Stephen Curry pris en flag et privé de lancers par la nouvelle règle

Le poster de la nuit est pour KAT

- Avec tous les drames qu'il a vécus ces derniers mois, plus la connerie abyssale qu'il doit supporter au quotidien sur les réseaux de la part des anti-vax et de certains de ses collègues en NBA, sachez que l'on va soutenir Karl-Anthony Towns comme des malades cette année pour qu'il ne lui arrive que de bonnes choses.

Une victoire contre New Orleans, avec 15 points en 14 minutes pour lui et un méchant poster sur Jaxson Hayes, c'est plutôt un début satisfaisant.

Karl-Anthony Towns est exaspéré par les excuses des anti-vaccins

Scottie Barnes en met déjà plein les yeux

- L'avant-goût qu'a donné Scottie Barnes de son talent est sacrément kiffant ! Le 5e pick de la Draft 2021 a régalé pour les Raptors dans le match contre Philadelphie. En 25 minutes, le rookie a compilé 13 points, 9 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres, avec quelques actions où son playmaking et ses qualités athlétiques ont sauté aux yeux. Vite, on en redemande !

- Andre Drummond a mis un petit voile sur son amour propre en rejoignant les Sixers de Joel Embiid - son "ennemi" en NBA - à l'intersaison. Pour sa première avec Philadelphie, sans le Camerounais, Drummond a malheureusement vécu une soirée... à la Drummond contre Toronto : quand l'ancien pivot des Pistons, des Cavs et des Lakers sort de grosses stats (19 points, 14 rebonds et 4 contres), ça se traduit généralement par une défaite de son équipe. Espérons pour les Sixers que ce ne soit pas une tradition cette saison.

Cornelie met le lancer de la gagne, Maledon sort du banc

- Souvent titulaire lors de sa saison rookie, Théo Maledon a débuté sur le banc face à Charlotte, au profit d'un backcourt Shai Gilgeous-Alexander - Josh Giddey. L'Australien, drafté au premier tour par le Thunder, a montré une belle activité avec 18 points, 7 rebonds et 3 passes en 29 minutes malgré la défaite.

Maledon a, pour sa part, fini avec 3 points, 4 passes et 3 rebonds en 17 minutes à 1/5.

Du côté de Charlotte, vous pouvez être sûrs que le rookie James Bouknight n'entrera pas dans les matches simplement pour chiller cette saison. Le garçon a envie de faire des cartons à chaque minute passée sur le terrain : 20 points en 21 minutes avec 3 interceptions pour le rookie des Hornets, prêt à suppléer LaMelo Ball (15 pts, 6 rbds, 5 asts) et Terry Rozier (11 pts) sans aucun problème.

- Si sur le papier le match entre les Clippers et les Nuggets devait être l'affiche de la nuit, ça n'a pas été le cas vu le nombre de joueurs majeurs mis au repos des deux côtés. Cocorico quand même, le lancer de la gagne à 40 secondes de la fin (oui, c'est un peu loin du buzzer, mais ça compte !) pour Denver a été marqué par Petr Cornelie, qui a vu le terrain 6 minutes et a eu le temps d'inscrire 4 points, avec 1 rebond, 1 passe et 1 contre.

- Et si Marvin Bagley restait à Sacramento et lançait enfin sa carrière ? L'intérieur des Kings était en jambes cette nuit contre Phoenix (15 points, 5 rebonds), avec une belle entente avec Richaun Holmes et Harrison Barnes notamment. On va surveiller ça de près cette saison.

