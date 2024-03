Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Hornets : 111-118

Warriors @ Magic : 101-93

Nets @ Wizards : 122-119, après prolongation

Blazers @ Hawks : 106-120

Clippers @ Sixers : 108-107

Knicks @ Raptors : 145-101

Pacers @ Bulls : 99-125

Lakers @ Grizzlies : 136-124

Pistons @ Wolves : 91-106

Rockets @ Thunder : 132-126, après prolongation

Spurs @ Jazz 118-111

Suns @ Nuggets : 104-97

Devin Vassell et Victor Wembanyama maîtrisent le Jazz

- Et de 10 ! Les Rockets ont conquis une nouvelle victoire et pas contre n'importe qui. Si Shai Gilgeous-Alexander était absent, il fallait tout de même avoir le cran d'aller gagner à OKC. Houston l'a fait, en prolongation, avec un nouveau gros match de Jalen Green (37 pts), Amen Thompson (25 pts) et Dillon Brooks (20 pts et deux paniers primés importants en début d'overtime) contribuant aussi grandement au-succès. Sans son meilleur joueur, le Thunder a quand même tenu le choc grâce à Josh Giddey (31 pts) et Jalen Williams (23 pts, 10 asts et le panier à 3 points pour aller en prolongation), mais l'énergie et la détermination des Texans en ce moment sont difficiles à matcher.

- Houston continue de mettre la pression sur Golden State, qui peut souffler un peu après sa précieuse victoire à Orlando. Malgré l'expulsion rapide de Draymond Green après 4 minutes de jeu pour protestation, les Warriors ont pris le match par le bon bout et l'ont mieux fini que les Floridiens. Andrew Wiggins a inscrit 13 de ses 23 pts dans le 4e quart-temps et Stephen Curry a inscrit les deux derniers paniers du match dans une soirée où l'adresse aura pourtant été chancelante côté californien. Les Warriors conservent une victoire d'avance sur les Rockets à la 10e place.

Full sequence of Draymond Green ejection pic.twitter.com/V724fbCMSk — Alex 👋 (@Dubs408) March 27, 2024

- Juste devant les Warriors, on retrouve les Lakers, qui ont fait le job à Memphis au lendemain de leur match épique contre les Bucks. Anthony Davis était au repos, mais LeBron James (23 pts, 14 rbds, 12 asts) était de retour avec un triple-double. Rui Hachimura (32 pts) et le gros 3e quart-temps des Lakers ont permis à Darvin Ham et ses hommes de repartir du Tennessee avec le succès.

- Pour les voisins des Clippers, la soirée a été bonne aussi, bien qu'achevée sur une polémique. Mis sous pression au classement par les Pelicans, les Clippers ont dominé Philadelphie sur le fil et grâce à une action où les arbitres ont reconnu après coup avoir pris la mauvaise décision. Repassés en contrôle grâce à un Kawhi Leonard clutch sur deux paniers avec la faute, les Sixers ont vu Kawhi Leonard contrer Kelly Oubre au buzzer pour l'emporter. Sauf que d'après le rapport d'après-match, une faute aurait dû être sifflée sur le double MVP... Nick Nurse, fou de rage, a dû être retenu, alors qu'Oubre va prendre une magnifique amende pour avoir traité les arbitres de "bitch" un par un en les pointant du doigt au moment de quitter le terrain.

Kawhi blocks Kelly Oubre into a temporary wedgie and Nick Nurse yells "That's a f***in' foul!" pic.twitter.com/LmqOeHxFPw — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) March 28, 2024

kelly oubre just walked up to every ref and said “you a bitch, you a bitch, you a bitch” pic.twitter.com/rwq38tl1Bp — michael doleac (@3MWD__) March 28, 2024

- Les Wolves sont revenus à hauteur d'OKC avec un bilan identique (50-22) tout en talonnant Denver. Minnesota a corrigé un début de match mollasson à domicile contre les Pistons, pour s'imposer. Naz Reid (21 pts, 10 rbds), Jaden McDaniels (20 pts) et Rudy Gobert (11 pts, 14 rbds) ont été à leur avantage dans un soir où Anthony Edwards était en petite forme (9 pts).

Evan Fournier a joué 15 minutes mais a manqué ses 6 tirs, volant tout de même 3 ballons lors de ses passages sur le terrain.

- Denver n'a en revanche pas profité de la défaite d'OKC et a perdu à domicile contre les Suns pour la deuxième fois en un mois. Privés de Jamal Murray et avec un Nikola Jokic gêné par des douleurs au dos et à la hanche, les Nuggets sont tombés sur une version efficace de Phoenix. Kevin Durant a sorti un gros match (30 pts, 13 rbds, 5 blks) et les joueurs de Frank Vogel ont pu se refaire la cerise après la piteuse défaite contre San Antonio.

- Les Spurs, justement, sont en forme. San Antonio a récupéré Victor Wembanyama et s'est imposés sur le parquet du Jazz. Le Français a formé un one-two punch efficace avec Devin Vassell (31 pts), posant lui 19 points, 8 rebonds, 6 passes et 5 contres en 30 minutes. Vous pouvez lire le compte-rendu détaillé de Benjamin Moubèche, from San Antonio, ICI.

- Le carton de la nuit est pour New York, qui a étrillé une équipe de Toronto en roue libre et repris un peu d'avance à la 4e place de l'Est grâce à la défaite d'Orlando. Miles McBride (29 pts) a égalé son record en carrière, Jalen Brunson ajoutant 26 points dans l'opération. Information importante pour les Knicks : le retour au jeu de Mitchell Robinson, absent depuis le 8 décembre, soit 50 matches.

- Brandon Miller s'est fait remarquer lors de la victoire des Hornets contre les Cavs. Le rookie a inscrit 31 points avec 7 paniers primés, dont celui qui a mis Cleveland K.O. à 25 secondes de la fin.

- Atlanta a décroché une troisième victoire de suite, tout en infligeant aux Blazers leur 9e défaite de rang. Dejounte Murray (30 pts, 7 asts) et Garrison Matthews (21 pts) ont été les meilleurs Hawks du soir pour conforter la 10e place de leur équipe. Rayan Rupert était titulaire côté Portland et a apporté 6 points, 6 rebonds, 5 passes et 1 contre en 39 minutes, à 2/6.

- Chicago a encore deux longueurs d'avance sur Atlanta grâce à sa victoire face à Indiana. Les Bulls, qui restaient sur trois défaites, ont maintenu les Pacers sous les 100 points, DeMar DeRozan (27 pts) et Nikola Vucevic (22 pts, 12 rbds) étant les plus prolifiques de l'autre côté du terrain.

- Cam Thomas et Jordan Poole se sont fait un duel d'artilleurs (38 pts chacun) lors d'un Wizards-Nets achevé en prolongation. C'est Brooklyn qui a pris le dessus, Thomas marquant deux paniers importants en overtime, pendant que Poole manquait le shoot à 3 points de l'égalisation dans le même laps de temps.

