Devin Vassell et Victor Wembanyama maîtrisent le Jazz

Utah n’a mené au score que pendant une courte fenêtre de vingt secondes face à San Antonio. Devin Vassell et Victor Wembanyama ont tous les deux brillé, ce mercredi, propulsant les Spurs vers une victoire 118-111 contre le Jazz. Retour sur la rencontre à travers trois points clés.

Devin Vassell, « monstrueux des deux côtés du terrain »

Dans cette opposition équilibrée, l’extérieur de 23 ans a donné à son équipe tout ce dont elle avait besoin pour faire la différence. Avec ses 31 points en 39 minutes, il a été le fer de lance de l’attaque. Sa précision à trois points (4/8) a été l’une des clés du succès de San Antonio, à l’instar de son agressivité au cercle (2/2) et ses pull-ups bien sentis à mi-distance (6/10).

Menace omniprésente, Vassell a enchaîné les tirs que les Spurs n’auraient pas dû réussir sur le papier. Son trois points en déséquilibre, exécuté sur une seule jambe à la fin des 24 secondes, l’illustre parfaitement. « En réalité, je travaille beaucoup dessus », a-t-il avoué en conférence de presse. « Ça peut sembler cliché, mais je travaille de nombreux tirs fous […] Au moins, l’un d’entre eux est finalement rentré. »

Son jeu lui a permis d’ouvrir des espaces pour ses coéquipiers qui ont réussi 12 de leurs 25 tentatives à trois points. Ses six passes décisives sont à peine représentatives de l’apport de Devin Vassell à la création. Bien que ses quatre pertes de balle ternissent légèrement son bilan, il a souvent trouvé les bonnes passes.

Il s’agit assurément de l’une des performances les plus abouties de sa carrière. « Il a été monstrueux des deux côtés du terrain », a noté Gregg Popovich après la rencontre, soulignant au passage ses efforts défensifs.

Podcast : Victor Wembanyama est-il utilisé de la bonne manière aux Spurs ?

Le numéro 2 de la franchise texane montre une claire progression en attaque. Lundi, lors de la victoire contre les Suns, ses 26 points ont été cruciaux pour son équipe. Celle-ci sait qu’elle peut compter de plus en plus sur lui, malgré des moments de vide occasionnels.

« Il devient un problème de plus en plus important pour les défenses. C’est magnifique de le voir évoluer ainsi tout au long de l’année », a apprécié Victor Wembanyama. « Nous devons connaître nos points forts et ce que nous voulons développer, et il en est un élément important. Nous avons tous confiance en lui. »

De retour, Victor Wembanyama « change la géométrie du terrain »

Incertain avant la rencontre, Wembanyama était bien sur le parquet ce mercredi. Et sa présence a été remarquée. Le Français a marqué 10 points (3/3 aux tirs, 3/5 aux lancers francs) dans le dernier quart-temps pour résister à la remontée du Jazz. Mais, comme à son habitude, c’est sur le plan défensif qu’il a le plus brillé.

Face à une défense extérieure agressive et une protection de cercle assurée par le rookie, Utah a seulement tenté 14 tirs sous le cercle — un chiffre bien inférieur à leur moyenne de la saison (25,1). Avec 9 paniers réussis, leur taux de réussite également inférieur à leur moyenne (-5 %). Malgré ses 4 fautes, le géant de 2,24 m, auteur de 5 contres, a découragé de nombreuses pénétrations adverses.

« Si j’ai déjà vu quelqu’un changer la géométrie du terrain en défense comme il le fait ? Non, pas du tout », a jugé Devin Vassell. « C’est incroyable ce qu’on lui demande, mais il se met à ce niveau et c’est ce qu’on attend de lui soir après soir. »

42 ballons perdus, avantage Spurs

Plus d’une possession sur cinq s’est soldée par une perte de balle lors du match. Les deux équipes ont perdu 21 ballons chacune. Cependant, à ce jeu, les Spurs ont dominé leurs adversaires en montrant une efficacité redoutable en transition (23-13), leur spécialité cette année.

San Antonio a rattrapé ses erreurs et sa maladresse sur la ligne des lancers (14/21) par sa défense solide, son efficacité à trois points (48,5 %) et une circulation de balle dynamique, imparfaitement illustrée par leurs 40 passes décisives — record de la saison. « C’est le Spurs Basketball. [Gregg Popovich] le prêche tout le temps : une extra pass, une autre, et celui qui a un tir ouvert le prend », a simplement résumé Vassell.

Après deux succès consécutifs, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont maintenant l’occasion d’enchaîner trois victoires pour la première fois de la saison. Pour cela, ils devront néanmoins venir à bout des Knicks, vendredi, à domicile.

