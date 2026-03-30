Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Bucks : 127-113

Heat @ Pacers : 118-135

Kings @ Nets : 99-116

Celtics @ Hornets : 114-99

Magic @ Raptors : 87-139

Wizards @ Blazers : 88-123

Rockets @ Pelicans : 134-102

Knicks @ Thunder : 100-111

Warriors @ Nuggets : 93-116

- Le choc Ouest-Est de la nuit a vu Oklahoma City dominer New York, notamment grâce à un bon 4e QT de Shai Gilgeous-Alexander, un peu maladroit jusque-là. Le MVP 2025 a inscrit 10 de ses 30 points sur cette période pour permettre au Thunder de se détacher. Sa facilité à aller sur la ligne (13/16) a encore fait des dégâts. Jalen Williams (22 pts) à la recherche de sa meilleure forme, a été précieux (7/7 sur la ligne). Les 32 points de Jalen Brunson n'ont pas suffi pour les Knicks, qui laissent Boston reprendre un peu d'air à la 2e place de l'Est. Mohamed Diawara n'a joué que 2 minutes.

- Boston a signé une belle victoire à Charlotte, le tout sans Jaylen Brown mais avec un tandem Jayson Tatum (32 pts) - Payton Pritchard (28 pts) impossible à freiner pour des Hornets inhabituellement à côté de la plaque en termes d'adresse extérieure (12/43). Moussa Diabaté (4 pts, 6 rbds) n'a pas brillé dans cette partie.

- La saison du Magic est un petit calvaire. Orlando a été humilié sur le parquet des Raptors, avec une lourde défaite et une première mi-temps apocalyptique au cours de laquelle les Floridiens, qui menaient de 6 points, ont pris un... 31-0, soit le plus long run depuis que le play-by-play existe. Les joueurs de Jamahl Mosley ne s'en sont jamais remis. Toronto garde sa 5e place, grâce notamment aux 23 points et 15 passes de Scottie Barnes.

Noah Penda a joué 14 minutes pour 3 points, 3 rebonds et 2 passes.

- Alperen Sengun (36 pts, 13 rbds, 7 asts) a roulé sur les Pelicans, pour aider Houston à décrocher un succès assez serein à New Orleans. Grâce à cette victoire, les Rockets reviennent à égalité à la 5e place à l'Ouest avec Minnesota.

- Milwaukee n'avait que 8 joueurs disponibles et a logiquement perdu contre les Clippers. Bennedict Mathurin (28 pts) a fini meilleur marqueur d'une rencontre où les Californiens ont shooté à 58%. Ousmane Dieng était titulaire et a fini avec 7 points, 4 passes, 2 rebonds et 1 interception.

- Miami n'arrivera pas, encore une fois, à éviter le play-in tournament... En tout cas pas en perdant contre les Pacers, que tout le monde bat normalement. Pascal Siakam (30 pts) et les siens l'ont emporté face à une équipe du Heat beaucoup trop irrégulière cette saison pour espérer ne pas jouer le barrage comme tous les ans.

- Après 10 défaites de suite, Brooklyn a gagné un match. La venue de Sacramento a permis à Nolan Traoré (17 pts, 6 asts) et à ses camarades de stopper leur série de défaites. En face, Maxime Raynaud a compilé 13 points, 8 rebonds et 2 passes.

- Portland n'a pas tremblé contre Washington avec une victoire facile, construite grâce aux 23 points de Toumani Camara et à l'apport de Scoot Henderson (21 pts) et Deni Avdija (20 pts) notamment. Les Blazers ont compté jusqu'à 39 points d'avance dans cette partie où Bilal Coulibaly a dévissé en attaque (2/14). Sidy Cissoko a joué 18 minutes pour 1 petit point.

- Poussifs en première mi-temps et menés de 7 points à la pause par les Warriors, les Nuggets se sont fâchés après le repos. Denver, emmené par Nikola Jokic (25 pts, 15 rbds, 8 asts) et Jamal Murray (20 pts) a passé un 40-21 dans le 3e QT, avant d'enfoncer le clou dans le 4e pour l'emporter de 23 points. Kristaps Porzingis et Brandin Podziemski (23 pts tous les deux) ont fait de leur mieux pour Golden State, qui aura du mal à faire mieux que 10e.