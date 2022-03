Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Pistons : 106-111

Cavs @ Sixers : 119-125

Hawks @ Wizards : 117-114

Bucks @ Bulls : 118-112

Magic @ Raptors : 103-97

Jazz @ Pelicans : 90-124

Wolves @ Thunder : 138-101

Rockets @ Nuggets : 101-116

Knicks @ Suns : 114-115

- Quel calvaire cette saison des Knicks... New York trouve de nouveaux moyens de perdre tous les soirs, même quand la victoire semble leur tendre les bras. Face à Phoenix, toujours privé du tandem Booker-Paul, les joueurs de Tom Thibodeau ont perdu sur un shoot au buzzer de Cameron Johnson alors qu'ils menaient de 2 points et venaient de manquer un lancer par Alec Burks...

Johnson s'est offert la nuit de sa vie en NBA avec un record personnel à 38 points (9 paniers en 3 points). Les Suns étaient mal engagés, jusqu'à ce que Julius Randle soit exclu après une altercation avec le même Johnson. Les Knicks ont dilapidé 14 points d'avance après ça, avec le finish que l'on sait...

- Et si les Sixers avaient un Big Three ? C'est peut-être aller un peu vite en besogne, mais Tyrese Maxey est dans une forme exceptionnelle et s'est mis au niveau de standing de ses aînés Joel Embiid et James Harden. Après un premier quart-temps poussif contre Cleveland, Philadelphie s'est fâché, Maxey en tête. Le sophomore a claqué 33 points et 5 passes à 10/15, pendant que Harden (25 pts, 11 pds) et Embiid (22 pts, 9 rbds, 5 pds) contribuaient à cette 4e victoire en 4 matches depuis l'arrivée du Bearded One.

The East runs through Philly, ya hear me! pic.twitter.com/c41R14IdCB — Brock Landes (@LandesBrock) March 5, 2022

- Jrue Holiday est d'humeur très clutch en ce moment et les Bucks en tirent profit. Le meneur des Bucks a non seulement réussi à freiner DeMar DeRozan dans le money time contre Chicago, mais a aussi inscrit 16 de ses 26 points du soir dans le 4e quart-temps. Un soutien précieux pour Giannis Antetokounmpo, encore dominant (34 pts, 16 rbds, 5 pds).

Les 59 points du tandem LaVine (30) - DeRozan (29) n'ont pas suffi et voilà Chicago sur une série de 4 défaites consécutives.

- Les Pelicans ont oblitéré le Jazz, un peu à la surprise générale, et ils peuvent remercier leur rookie Herb Jones, fantastique en défense sur Donovan Mitchell (14 pts à 5/18), Brandon Ingram (29 pts) et CJ McCollum (24 pts), qui ont promené l'une des équipes les plus en forme du moment.

Rudy Gobert (10 pts, 11 rbds en 25 min) n'a pas pu empêcher le Jazz de prendre l'eau et de perdre de 34 points.

- Quel plaisir de voir DeMarcus Cousins remonter le temps ! En l'absence de Nikola Jokic, souffrant, les Nuggets ont titularisé "Boogie" face à Houston. Comme s'il avait dans l'idée de se venger des Rockets, l'ancien All-Star a posé 31 points, 9 rebonds, 4 passes et 3 interceptions à 10/14, avant de recevoir une belle ovation.

A 30 piece for Boogie Cousins! 31 PTS (10-14 FGM) Live on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/qIBahwxbPr — NBA (@NBA) March 5, 2022

- Les Wolves continuent d'avancer à un très joli rythme. Minnesota s'est facilement imposé sur le parquet du Thunder pour une troisième victoire de rang, avec Karl-Anthony Towns et Naz Reid (20 pts) en meilleurs scoreurs. Olivier Sarr (5 points, 4 rebonds en 16 minutes) et Théo Maledon (8 pts, 4 pds, 2 rbds, 1 stl en 25 min) ont à nouveau participé à la rencontre.

- Orlando n'avait plus battu Toronto depuis 9 matches. Le Magic a profité de la mauvaise passe des Raptors pour venir s'imposer en Ontario grâce notamment à l'activité de Cole Anthony (15 pts, 12 rbds), Chuma Okeke (10 pts, 11 rbds), Mo Bamba (14 pts) et Jalen Suggs (13 pts).

- Les Hawks continuent de s'accrocher au play-in. Ils ont cette fois tenu bon malgré la pression des Wizards dans les dernières minutes du match. DeAndre Hunter (26 pts) et Trae Young (25 pts) ont fait le gros du boulot, ce dernier montrant assez de sang froid sur la ligne dans les dernières secondes pour garder l'avantage.

Kyle Kuzma n'est lui pas passé loin d'envoyer tout le monde en prolongation sur un tir au buzzer depuis le milieu du terrain...

- Les Pistons continuent de se méprendre sur le concept de tanking mais de proposer des choses très intéressantes. Les joueurs de Dwane Casey ont remporté une 5e victoire en 7 matches cette nuit en s'imposant à domicile contre les Pacers, une autre équipe plus tellement intéressée par le top 10 à l'Est.

Saddiq Bey (25 pts) et Cade Cunningham (20 pts, 9 rbds) ont encore été les moteurs offensifs de l'équipe, avec un bon Marvin Bagley (18 pts). Killian Hayes a joué 21 minutes en sortie de banc pour 3 points, 4 passes, 4 rebonds, 1 interception et 1 contre.