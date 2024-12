Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Kings : 103-99

Heat @ Magic : 114-121

Grizzlies @ Hawks : 128-112

Jazz @ Nets : 105-94

Sixers @ Cavs : 99-126

Celtics @ Bulls : 123-98

Wizards @ Bucks : 101-112

Warriors @ Wolves : 113-103

Knicks @ Pelicans : 104-93

Clippers @ Mavs 97-113

Blazers @ Spurs : 94-114

Pistons @ Suns : 133-125

---

- Victor Wembanyama est dans une forme étincelante. Les Blazers ont pu le constater, eux qui ont été nettement battus à San Antonio (114-94), avec un Wembanyama à 30 points, 7 rebonds et... 10 contres (!), le tout en passant les 8 dernières minutes du match sur le banc. Jamais un joueur n'avait inscrit au moins 4 paniers à 3 points et 10 contres dans un match NBA. Et aucun joueur de 21 ans ou moins n'avaient plusieurs matches avec au moins 10 contres à son actif depuis que la ligue les comptabilise (1974). Le Français a shooté à 8/16, dont un 4/8 à 3 points.

Notre Benjamin Moubèche national a recueilli ses impressions après la rencontre et vous pouvez lire ça ICI.

- Le derby floridien a permis d'assister à l'un des comebacks les plus impressionnants de la saison. Mené de 22 points par Miami au début du 4e quart-temps et de 25 points un peu plus tôt, Orlando est revenu en balle pour s'imposer. Cole Anthony a inscrit 27 de ses 35 points après le repos, aidé par KCP (24 pts) et Goga Bitadze (18 pts, 13 rbds). Pourtant, tout était encore contre le Magic, qui a perdu Mo Wagner, touché au genou dès le 1er QT, puis Wendell Carter Jr, éjecté avant la pause. Cette équipe est décidément de plus en plus surprenante !

- Après un quart-temps serré, les Cavs ont été sans pitié (126-99) avec les Sixers. Joel Embiid était en repos après avoir joué la veille et Cleveland en a profité. Darius Garland (26 pts à 6/7 à 3 pts) et Evan Mobley (22 pts, 13 rbds, 7 asts) ont été les moteurs du leader de la ligue dans cette partie. Guerschon Yabusele a joué 23 minutes et a fini avec 7 points et 3 rebonds.

- Les Celtics avaient en travers de la gorge leur défaite à la maison contre Chicago il y a deux jours et ont pris leur revanche sur le parquet des Bulls. Jayson Tatum a sorti un énorme match et un triple-double bien gourmand : 43 points, 16 rebonds, 10 passes, avec 9 paniers à 3 points !

Jayson Tatum STUFFED the stat sheet in Chicago! 🍀 43 PTS

🍀 16 REB

🍀 10 AST

🍀 9 3PM Tatum is the 1st player in Celtics franchise history to record a 40+ PT, 15+ REB, & 10+ AST triple-double! pic.twitter.com/rddh1YnbPg — NBA (@NBA) December 22, 2024

- Les Lakers ont encore pris la mesure des Kings après les avoir déjà battus il y a quelques jours. LeBron James était en forme (32 pts, 7 rbds, 6 asts, 4 stls) et Sacramento peut regretter de ne pas avoir profité des deux lancers francs ratés par Anthony Davis à 12 secondes de la fin alors qu'il n'y avait que deux points d'écart.

- Memphis a consolidé sa 2e place à l'Ouest en allant s'imposer à Atlanta malgré l'absence de Ja Morant, gêné par son dos. Les Grizzlies ont fait parler leur force de frappe offensive (128-112), avec Desmond Bane (23 pts) et Scotty Pippen Jr (22 pts, 9 asts) en meilleurs marqueurs. Les Hawks ont eux joué sans Trae Young, blessé au talon, et restent sur quatre défaites en cinq matches.

Zaccharie Risacher, titulaire, a joué 22 minutes pour 10 points, 2 rebonds et 1 passe.

- Les Bucks ont joué sans Giannis Antetokounmpo, ni Damian Lillard lors de la réception de Washington et l'ont quand même emporté (112-101). Malgré le très bon match de Bilal Coulibaly (20 pts, 12 rbds, 5 asts, 3 stls, 1 blk à 7/14) et les 11 points d'Alexandre Sarr, les Wizards ont à nouveau mordu la poussière. Bobby Portis (34 pts, 10 rbds, 8 asts) a cartonné, Khris Middleton a apporté son écot (18 pts) et le rookie Ryan Rollins a fait le job à la mène (14 pts)

- Humiliés par Memphis plus tôt dans la semaine, les Warriors ont réagi avec une belle victoire (113-103) à l'extérieur, sur le parquet des Timberwolves. Stephen Curry a relevé la tête avec 31 points et 10 passes, inscrivant 11 points de suite dans le 4e QT pour mettre Golden State sur la voie. Les Californiens ont compté jusqu'à 21 points d'avance en première mi-temps avant de les dilapider, puis de reprendre le contrôle de la partie.

Rudy Gobert a fini avec 18 points et 12 rebonds.

- Jalen Brunson a profité du déplacement des Knicks à New Orleans pour réussir sa meilleure perf au scoring de la saison avec 39 points. Malgré la grosse défense de Herb Jones, le meneur de New York a trouvé son rythme et fait la différence dans le 3e quart-temps (16 pts, dont 13 de suite), alors que son équipe était menée de 13 points.

- Luka Doncic n'était toujours pas là, mais les Mavs ont pu compter sur le retour de Kyrie Irving lors de leur victoire à domicile contre les Clippers, deux jours après leur défaite contre ce même adversaire. On a surtout vu Quentin Grimes prendre feu dans le 4e quart-temps, avec 14 de ses 20 points inscrits durant cette période.

- Malgré les 43 points de Kevin Durant, les Suns se sont inclinés à domicile (133-125) contre Detroit. Les Pistons ont profité du premier match manqué cette saison par Devin Booker. Cade Cunningham a de nouveau été excellent (28 pts, 13 asts), épaulé par Jalen Duren (17 pts, 11 rbds) et cinq autres joueurs à plus de 10 points, dont Jaden Ivey (20 pts) et Malik Beasley (18). Detroit a mené quasiment tout du long et n'a pas volé sa victoire.

- Pour la première fois cette saison, le Jazz a remporté deux matches de suite, après sa victoire (105-94) à Brooklyn.