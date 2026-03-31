Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Heat : 109-119

Celtics @ Hawks : 102-112

Suns @ Grizzlies : 131-105

Bulls @ Spurs : 114-129

Wolves @ Mavs : 124-94

Cavs @ Jazz : 122-113

Suns @ Grizzlies : 131-105

Pistons @ Thunder : 110-114, après prolongation

Wizards @ Lakers : 101-120

- Victor Wembanyama a réussi le troisième triple-double le plus rapide de l'ère du play-by-play et donc depuis 1997-1998, cette nuit, lors de la victoire des Spurs à domicile contre Chicago. Il n'a fallu que... 8 minutes et 31 secondes au Français pour compiler 10 points et 10 rebonds. Wembanyama a roulé sur les Bulls, terminant avec 41 points à 17/27, 16 rebonds, 4 passes et 3 contres, histoire de continuer de donner quelques maux de tête aux votants pour le trophée de MVP. Stephon Castle a lui frôlé le triple-double avec 21 points, 10 passes et 8 rebonds, lors de la 9e victoire consécutive de San Antonio.

Guerschon Yabusele était titulaire pour Chicago et a apporté 15 points, 5 rebonds et 2 passes.

Victor Wembanyama vs. Chicago Bulls 3/30/2026 41 PTS | 17-27 FG | W 129-114 pic.twitter.com/KvKn2jCXOE — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) March 31, 2026

- Si Victor Wembanyama a frappé fort, Shai Gilgeous-Alexander a répondu ! OKC a dû passer par la prolongation pour se défaire d'une équipe de Detroit admirable car privée de Cade Cunningham et Jalen Duren. Menés par les Pistons dans le money time, les champions en titre s'en sont remis à leur MVP, insaisissable lorsque les minutes s'égrainent et qui aurait même pu offrir la victoire à 4 secondes de la fin s'il n'avait pas été sanctionné d'une faute offensive sur son tir à 3 points. En overtime, "SGA" a fait la diff', sans Chet Holmgren, expulsé pour 6 fautes, ni Jalen Williams, au repos. Au final, une nouvelle copie majuscule : 47 points à 12/19, à 21/25 sur la ligne, et 3 passes, dont deux précieuses en fin de partie, d'abord pour Jaylin Williams avant la prolongation, puis à 1:20 de la fin pour Alex Caruso, qui a donné de l'air au Thunder. OKC conserve sa petite marge d'avance sur San Antonio à 6 matches de la fin de la saison régulière.

- LeBron James a "profité" de la suspension de Luka Doncic pour signer un triple-double lors de la venue des Wizards à Los Angeles. Le "King" a posé 21 ponts, 12 passes et 10 rebonds, avec deux dunks spectaculaires en début de match pour donner le ton. Il s'agit de la 1 228e victoire de la carrière de LeBron, playoffs inclus, ce qui lui permet d'égaler Kareem Abdul-Jabbar en tête de ce classement. Aucun des deux Français de Washington n'a joué : Bilal Coulibaly était touché au talon, Alex Sarr au coude.

- Miami est sorti du trou en battant Philadelphie grâce à run furieux (14-0) en fin de match, dans le money time. Tyler Herro (30 pts), Bam Adebayo (23 pts, 16 rbds) et Pelle Larsson (20 pts, 10 rbds) ont ramené le Heat à hauteur du Magic, à la 9e place de l'Est.

- Pas de Jayson Tatum cette nuit pour Boston à Atlanta, mais le retour de Jaylen Brown, insuffisant pour éviter la défaite contre les Hawks. Largement en tête dans le 4e QT (+21), les hommes de Quin Snyder se sont relâchés et ont laissé Brown et les Celtics revenir à -8, sans conséquences au final. Jalen Johnson et Onyeka Okongwu ont tous les deux inscrit 20 points. Zaccharie Risacher est sorti du banc pour 16 minutes et 9 points à 3/4. C'est la 13e victoire de suite à domicile pour Atlanta, ex-aequo avec le 5e à l'Est, Toronto.

- Phoenix n'a pas eu de mal à battre les Grizzlies de... Tyler Burton et Jahmai Maschack. Devin Booker a collé 36 points à 16/24. Adama Bal, le seul Français utilisé par Memphis, a compilé 9 points, 3 rebonds, 2 passes et 1 interception en 31 minutes en sortie de banc.

- Anthony Edwards (17 pts) est sorti du banc pour son retour de blessure, lors de la facile et large victoire de Minnesota contre Dallas. Julius Randle, le local de l'étape, a inscrit 24 points. Rudy Gobert a lui fini en double-double avec 14 points et 10 rebonds.

- Les Cavs se sont défaits du Jazz, grâce notamment aux cartons séparés de Donovan Mitchell (34 pts) et Evan Mobley (34 pts, 17 rbds). James Harden a ajouté 14 passes à l'équation.