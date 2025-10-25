Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Raptors : 122-116

Hawks @ Magic : 111-107

Cavs @ Nets : 131-124

Celtics @ Knicks : 95-105

Pistons @ Rockets : 115-111

Heat @ Grizzlies : 146-114

Spurs @ Pelicans : 120-116, après prolongation

Wizards @ Mavs : 117-107

Wolves @ Lakers : 110-128

Warriors @ Blazers : 119-139

Jazz @ Kings : 104-105

Suns @ Clippers : 102-129

- Victor Wembanyama et les Spurs enchainent ! Après le carton inaugural du Français et la victoire face à Dallas, San Antonio a cette fois dû passer par la prolongation du côté de New Orleans pour s'imposer. Avant de recevoir sa 6e faute durant l'overtime, Wembanyama a eu le temps de compiler 29 points; 11 rebonds et 9 contres (!) à 13/23 (sans panier à 3 pts), frôlant ainsi le triple-double. Devin Vassell (23 pts) a été l'autre gros contributeur du soir chez les Texans. Zion Williamson (27 pts, 10 rbds) aura quelques regrets puisque s'il a décroché la prolongation sur son premier lancer, il a manqué sa deuxième tentative.

- Luka Doncic a encore cartonné, mais cette fois les Lakers l'ont emporté. A domicile contre les Timberwolves, un rival pour le top 4 à l'Ouest, les Californiens ont été portés par la performance herculéenne du Slovène : 49 points, 11 rebonds et 8 passes. Doncic est devenu le 4e joueur de l'histoire à sortir deux premiers matches d'une saison à au moins 40 points, après Wilt Chamberlain, Michael Jordan et... Anthony Davis, contre lequel il a été tradé la saison dernière. Los Angeles a mis en échec Minnesota, où Anthony Edwards (31 pts) n'a pas pu éviter la défaite. Rudy Gobert a été très discret (2 pts, 7 rbds). Joan Beringer a joué 5 minutes pour 2 points et 4 rebonds.

- Giannis Antetokounmpo aussi est plutôt en jambes dans ce début de saison NBA. La star des Bucks a posé 31 points et 20 rebonds lors de la victoire des Bucks contre les Raptors. Celle-ci s'est dessinée dans le 4e quart-temps, alors que les deux équipes étaient à égalité jusque-là. Cole Anthony a inscrit 9 de ses 23 points du jour dans cette dernière période.

- Le match entre Atlanta et Orlando, deux équipes ambitieuses à l'Est cette saison, a tourné en faveur des Hawks. Sans Zaccharie Risacher, touché à la cheville, ni Kristaps Porzingis, malade, les Hawks ont renversé le Magic dans le 4e quart-temps alors qu'ils étaient menés de 12 points. Trae Young (25 pts) a été l'architecte de cette fin de match réussi avec 6 points marqué dans les 46 dernières secondes, pour subtiliser le statut d'homme du match à Franz Wagner (27 pts). Paolo Banchero a un peu interloqué les fans avec ce tir pris précipitamment alors qu'Orlando était à -2 avec encore quelques secondes à jouer à l'horloge...

- Les Cavs ont failli dilapider 25 points d'avance contre Brooklyn mais ont finalement tenu bon. Donovan Mitchell (35 pts) a guidé Cleveland pour rebondir après la défaite inaugurale contre New York. Du côté des Nets, qui sont revenus à -6 à 5 minutes de la fin, Cam Thomas (33 pts), Michael Porter Jr (31 pts) et Ziaire Williams (25 pts) se sont partagés le gros du scoring. Nolan Traoré n'est pas entré en jeu, Jordi Fernandez lui préférant notamment deux autres rookies, Ben Saraf, titulaire, et Egor Demin (25 minutes).

- Les Knicks sont à 2-0 après leur succès au Garden contre Boston. New York a roulé sur les Celtics dans le 2e quart-temps (42-14) avant de baisser de pied et de laisser les hommes de Joe Mazzulla revenir sous les 10 points. Jalen Brunson (31 pts) et KAT (26 pts, 13 rbds) ont inscrit les paniers qu'il fallait pour ne pas entretenir le suspense par la suite. Jaylen Brown (23 pts) a fêté son 29e anniversaire par une défaite.

Guerschon Yabusele a joué 13 minutes en sortie de banc pour 3 points, 5 rebonds et 1 passe.

- Les 37 points de Kevin Durant (qui est allé 18 fois sur la ligne) n'ont pas empêché Houston de subir une deuxième défaite en deux matches. Celle-ci, subie à domicile contre Detroit, est un peu plus fâcheuse. Alors que la rencontre était serrée, ce sont les Pistons et leur star Cade Cunningham (21 pts) qui ont eu le plus de sang froid. Le meneur a inscrit ses deux lancers à 5 secondes de la fin après des ratés des deux côtés. Paul Reed a aussi été clutch avec un contre sur Alperen Sengun à 16 secondes du terme. A noter le bon match d'Ausar Thompson, auteur de 19 points, plus prolifique que son frère Amen dans le camp d'en face, passé lui un peu à côté de son match.

- La première de Thiago Splitter comme head coach de Portland a été une réussite. Au lendemain de l'arrestation de Chauncey Billups par le FBI, le Brésilien a officié lors d'une belle victoire face aux Warriors. Un peu entamés par leur prolongation de la veille face aux Nuggets, Stephen Curry (35 pts) et ses coéquipiers ont été dépassés par l'énergie et l'agressivité offensive des Trail Blazers. Deni Avdija (26 pts, 6 asts) a été le plus prolifique pour la franchise de l'Oregon, où Rayan Rupert a joué 4 minutes dans le garbage time. Portland a shooté à 47% à 3 points, ce qui peut être utile contre une équipe d'artilleurs comme Golden State.

- Hallelujah, Miami a gagné un match et a lancé sa saison, après une pré-saison marquée par 5 défaites et un revers en ouverture contre le Magic. C'est Memphis qui a subi le réveil floridien, marqué par les 24 points de Bam Adebayo au lendemain de l'arrestation de Terry Rozier par le FBI. Jovic (20 pts), Ware (19 pts) et Jaquez Jr (17 pts, 10 rbds, 6 asts) ont été précieux dans ce large succès (146-114) au Tennessee. Ja Morant a shooté à 4/16 après son match d'ouverture plutôt réussi.

