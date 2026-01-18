Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Mavs : 120-138

Celtics @ Hawks : 132-106

Pacers @ Pistons : 78-121

Suns @ Knicks : 106-99

Thunder @ Heat : 120-122

Timberwolves @ Spurs : 123-126

Hornets @ Warriors : 113-136

Wizards @ Nuggets : 115-121

Lakers @ Blazers : 116-132

Wembanyama répond à Edwards, qui rêve de le postériser

- Il y a bien eu duel de stars à San Antonio entre Victor Wembanyama et Anthony Edwards. Les Spurs l'ont emporté après une fin de match spectaculaire et serrée où Victor et Ant-Man se sont rendus coup pour coup, au point de finir à 55 points (son record en NBA) pour le franchise player de Minnesota, et 39 pour le Français, qui a ajouté 9 rebonds, 3 passes et 2 contres à sa copie, en shootant à 12/23 et en étant suffisamment agressif pour aller 14 fois sur la ligne. Si les Spurs, notamment grâce à un panier à 3 points décisif de Keldon Johnson et un rebond offensif précieux de Wembanyama, ont pris le dessus, la perf d'Edwards est quand même remarquable. Seuls quatre joueurs avant lui ont inscrit 55 points avec au moins 8 paniers primés avant de fêter leurs 25 ans : Kobe Bryant, LeBron James, Luka Doncic et Kyrie Irving.

Une petite rivalité sympa pourrait s'installer entre Victor Wembanyama et Anthony Edwards, puisque le joueur des Timberwolves s'est donné pour objectif de dunker sur celui des Spurs pendant leur carrière commune.

- Le Thunder a subi sa 8e défaite de la saison sur le parquet de Miami. Le Heat a trouvé les ressources pour faire tomber le champion malgré les 39 points de Shai Gilgeous-Aleander, orphelin de Jalen Williams, blessé à la cuisse en cours de match. Si les Floridiens l'ont emporté, c'est autant grâce au panier clutch d'Andrew Wiggins à 3 points à 31 secondes de la fin, qu'au superbe match de Bam Adebayo, auteur de 30 points avec son record personnel à 3 points (6).

- Jamal Murray est dans la forme de sa vie et Denver en bénéficie grandement. Le Canadien a aidé les Nuggets à se sortir d'un match difficile face à Washington, avec 42 points au compteur et le panier à 3 points qui a fait virer son équipe en tête pour de bon à 2 minutes de la fin. C'est la 4e victoire de suite pour Denver sans Nikola Jokic. En face, Alex Sarr a apporté 16 points et 8 rebonds alors que Bilal Coulibaly est toujours indisponible.

- Sans Luka Doncic, qui souffre de l'aine, les Lakers ont perdu sur le parquet de Portland. Les Blazers, toujours sans Deni Avdija, ont pris un départ canon et ont pu mener leur barque avec succès grâce notamment à Shaedon Sharpe (25 pts) et à la paire Jerami Grant - Caleb Love (22 pts chacun). Les 20 points, 9 rebonds et 8 passes n'ont pas suffi, pas plus que le bon impact de Drew Timme (21 pts) en sortie de banc. Côté français, Sidy Cissoko était titulaire et a apporté 14 points, 5 rebonds et 2 contres. Rayan Rupert, qui sortait d'une entrée remarquée au dernier match, a été moins en réussite (0/4 en 21 min).

- Les Mavs ont à nouveau battu le Jazz (c'est la troisième fois en 10 jours) et Klay Thompson a de nouveau montré ses jambes de 20 ans. L'ancien Warrior a inscrit ses 23 points en première mi-temps et a atteint la barre des 17 000 pts en carrière. Cooper Flagg n'était pas là, toujours pas remis de sa blessure à la cheville.

- Les Hawks ont pris une rouste à domicile contre Boston. Toujours privés de Zaccharie Risacher, les joueurs de Quin Snyder ont pris 41 points de Jaylen Brown et 30 de Sam Hauser (avec 10 paniers à 3 pts) dans les dents et un feu d'artifices à 3 points dans le 2e quart-temps où ils ont encaissé... 52 points et totalement perdu pied. C'est la troisième défaite de suite pour Atlanta, qui ne va pas mieux défensivement depuis le trade de Trae Young...

- Les Pacers ont joué sans leurs quatre meilleurs marqueurs cette saison pour se déplacer à Detroit. La sanction a été logique face à la meilleure équipe de l'Est cette saison : une défaite de 43 points au cours de laquelle les Pistons n'ont pas eu à beaucoup transpirer. C'est la 9e plus large victoire de Detroit en NBA.

- Les Knicks ne vont pas fort et ont perdu leur troisième match de suite, cette fois à domicile contre Phoenix. Sans Jalen Brunson, ni Josh Hart, New York a manqué de mordant et les Suns, emmenés par Devin Booker (27 pts), en ont profité. Mohamed Diawara était titulaire mais n'a joué que 12 minutes (3 pts, 4 rbds, 2 asts). Guerschon Yabusele a eu droit à 9 minutes en sortie de banc mais n'a pas pris le moindre tir.

- Golden State a signé une troisième victoire de rang en battant Charlotte avec un bel équilibre des scoreurs et un troisième match consécutif où au moins 10 joueurs différents au marqué un panier primé, un record en NBA. De'Anthony Melton (24 pts), excellent depuis son retour, a sonné la charge dans un match que Stephen Curry (14 pts) et les siens, pourtant privés de Jimmy Butler, se sont rendus facile. Moussa Diabaté était absent côté Hornets. Tidjane Salaün a joué 17 minutes (2 pts, 4 rbds, 2 asts).