Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Pistons : 97-114

Suns @ Cavaliers : 117-111

Mavs @ Bulls : 127-92

Warriors @ Spurs : 112-102

Raptors @ Nuggets : 119-125

Celtics @ Trail Blazers : 121-99

Victor Wembanyama maîtrise l’art de se faire dunker dessus

- Forfait lors du match précédent, Victor Wembanyama est revenu fort. Il a inscrit 27 points et gobé 14 rebonds pour son retour surprise. Les Spurs se sont tout de même inclinés contre les Warriors portés par leur collectif en l'absence de Stephen Curry. Jonathan Kuminga a marqué 22 points, Klay Thompson 21 et Chris Paul a frôlé le triple-double (19 points, 9 rebonds, 8 passes). Wembanyama a un peu vendangé derrière l'arc (3 sur 9 et 10 sur 25 aux tirs) mais il s'est surtout fait dunker dessus par le bondissant Trayce-Jackson Davis.

Énorme poster de Jackson-Davis qui envoie Wembanyama au sol pic.twitter.com/M9IQYejwJc — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) March 12, 2024

- Le comeback de la nuit est à mettre à l'actif des Nuggets, qui ont remonté 21 points au cours du troisième quart-temps avant de battre des Raptors décimés par les blessures. Les champions en titre n'ont pas été très rigoureux en première période mais ils ont réagi en seconde, évidemment sous l'impulsion de Nikola Jokic. Le MVP serbe a terminé une nouvelle fois en triple-double (35 points, 17 rebonds, 12 passes). Il a aussi volé 6 ballons dont 4 dans le troisième quart, moment où Denver a resserré la vis en défense. Jamal Murray a planté 12 de ses 26 points dans le money time.

- Très grosse performance chiffrée de Luka Doncic, encore une fois. Le Slovène a enchaîné son septième triple-double de suite en compilant 27 points, 12 rebonds et 14 passes lors de la large victoire des Mavericks contre les Bulls. Paradoxalement, c'est aussi une fin de série pour lui puisqu'il avait marqué au moins 30 points lors de ses six triple-double précédents. Il a manqué d'adresse (9 sur 23 aux tirs) mais Dallas a largement dominé les débats, notamment grâce à Doncic.

- Quatrième match de suite à 35 points ou plus pour Kevin Durant, décidément en grande forme en ce moment. 35 contre Denver et Toronto, 45 contre Boston et donc 37 la nuit dernière contre Cleveland. Les Suns l'ont emporté grâce à leur superstar, également auteur de 8 rebonds et 6 passes. KD monte en puissance à l'approche des playoffs. Il sait par expérience qu'il est l'heure d'hausser son niveau de jeu. Et ça fait du bien à son équipe puisque Phoenix a gagné 3 de ses 4 derniers matches.

- Les Celtics n'ont pas été inquiétés par les Trail Blazers et ils se sont facilement imposés à Portland avec notamment 27 points de Jaylen Brown et 26 points (et 8 passes) de Jayson Tatum.

- Les Pistons n'ont gagné que 11 matches cette saison mais ils ont battu 3 fois les Hornets dans le lot. Detroit a remporté le duel des cancres contre Charlotte en s'appuyant sur les 22 points et 8 passes décisives de Cade Cunningham. Jalen Duren a pour sa part fini en double-double (20 points, 10 rebonds). Evan Fournier n'a joué que 11 minutes pour les Pistons, le temps d'inscrire 3 points avec aussi 2 passes décisives et 2 interceptions.