CQFR : Orlando et Houston invaincus, Reed Sheppard régale

Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Magic : 125-132

Wizards @ Pistons : 98-119

Rockets @ Hawks : 133-115

Wolves @ Bulls : 120-126

Blazers @ Jazz : 129-132

- Le Magic a fini la pré-saison NBA invaincu et sur un 4-0. Orlando a cette fois dominé NOLA, avec un tandem Wagner (24 pts) - Banchero (19 pts, 10 rbds) bien en jambes et un apport décisif du banc, notamment Jonathan Isaac (13 pts) et Anthony Black (11 pts). Noah Penda n'a joué que 4 minutes en sortie de banc. En face, Zion Williamson a été tranchant en attaque sur les 22 minutes que Willie Green lui a demandé de passer sur le parquet : 18 points (9/11), 6 passes et 6 rebonds.

- Houston aussi a fait le plein de confiance pendant la pré-saison. Les Rockets ont bouclé leur prépa par un 4/4, avec une victoire décrochée sur le parquet des Hawks, le tout avec une équipe bis où ne figuraient pas Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson ou Jabari Smith Jr. Reed Sheppard (29 pts) et Josh Okogie (28 pts) en ont profité pour cartonner. Zaccharie Risacher était titulaire pour Atlanta et termine meilleur marqueur de son équipe avec une copie plutôt sympathique : 24 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre à 10/18.

Zaccharie Risacher in his final preseason game: 24 PTS (63 TS% & 56 FG%)

8 REB

3 AST

2 STL

1 BLK Showed some strong finishing at the rim, improved ball handling, and some shot creating abilities.pic.twitter.com/7sCaslvvKh — 10☄️ (@risasznn) October 17, 2025

- Les 10 points, 9 rebonds et 2 contres d'Alex Sarr n'ont pas permis à Washington d'éviter la défaite face à Detroit. Les Wizards ont shooté à 36% tout en laissant les Pistons festoyer de l'autre côté (53%), avec un Cade Cunningham inspiré (16 pts, 12 asts).

- Svi Mykhailiuk a rappelé son existence à la planète NBA en marquant un panier déterminant à 3 points dans le money time pour faire basculer le Jazz en tête contre Portland. Les Blazers avaient pourtant eu droit à un gros match de Jerami Grant (32 pts). Ils ont en revanche enregistré la blessure au dos de Deni Avdija, qui n'a joué que 16 minutes. Sidy Cissoko a été bon sur ses minutes en sortie de banc : 7 points, 4 passes et un +8 en 16 minutes. Rayan Rupert (3 pts, 3 rbds, 1 ast), lui, n'a joué que 8 minutes

The tap out.

The pump fake.

The triple. Svi splashes from deep to give Utah the lead late 💥 pic.twitter.com/6leJIh1VHB — NBA (@NBA) October 17, 2025

- Les Bulls ont terminé leur pré-saison en positif (3-2) après une dernière victoire face à Minnesota. Josh Giddey a encore mené la danse (14 pts, 9 asts, 7 rbds), épaulé notamment par Matas Buzelis (19 pts). Du côté des Wolves, Rudy Gobert (16 pts, 8 rbds, 2 blks) et son padawan Joan Beringer (4 pts, 7 rbds, 1 blk en 12 min) n'ont pu empêcher la défaite des leurs.