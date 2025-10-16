Preview NBA : Le Heat doit-il tout faire péter ?

Miami Heat

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 37-45, 10e à l'Est, éliminé au 1er tour des playoffs par Cleveland (4-0)

Le gros événement de la saison dernière à Miami, c'est évidemment le départ de Jimmy Butler, leader et âme de la franchise depuis plus de 5 ans. Après plusieurs semaines de tensions intenses à South Beach, le feuilleton a connu son épilogue en février. Le Heat a finalement tourné la page en envoyant sa star aux Golden State Warriors dans un échange à cinq équipes, qui a permis à Miami de repartir avec Andrew Wiggins, Kyle Anderson, Davion Mitchell et un choix de draft pour ouvrir un nouveau chapitre.

La fin de saison a été plutôt vaillante avec une qualification pour le 1er tour des playoffs après être parti du statut de 10e de la Conférence Est et avoir battu Chicago et Atlanta. La marche était trop grande ensuite, puisque Miami a tout simplement pris un sweep en bonne et due forme face à Cleveland, avec notamment deux défaites ultra-lourdes et humiliantes (+35 et +50).

Au milieu de cette grisaille, Tyler Herro a été sélectionné pour le All-Star Game pour la première fois de sa carrière.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

On se demandait si l'été n'allait pas être marqué par une révolution de palais. Au final, aucun gros move autour de Tyler Herro, Bam Adebayo ou Andrew Wiggins. Les arrivées, notamment celles de Norman Powell ou Simone Fontecchio auront du mal à calmer la fanbase, frustrée de voir l'équipe deux fois finaliste depuis le début des années 2020, ne plus être un vrai prétendant au titre. Duncan Robinson, Kevin Love et Haywood Highsmith, membres des dernières aventures dignes de ce nom en playoffs avec Miami sont partis. Malheureusement, Tyler Herro s'est blessé à la cheville et s'est fait opérer à la rentrée, ce qui lui fera normalement manquer plusieurs semaines de compétition;

Erik Spoelstra étant visiblement en manque d'adrénaline avec son équipe, a été nommé head coach de Team USA pour les années à venir.

La rotation serrée

Guards : Tyler Herro, Davion Mitchell, Norman Powell, Terry Rozier, Kasparas Jakucionis

Forwards : Andrew Wiggins, Nikola Jovic, Jaime Jaquez Jr, Pelle Larsson, Simone Fontecchio

Bigs : Bam Adebayo, Kel'el Ware

Le joueur à suivre : Kel'el Ware

J'aurais pu mettre en avant le "Roi Pelle" Larsson, mon chouchou dans cette équipe, mais son rôle ne sera sans doute pas assez grand pour être "l'histoire" de la saison du côté de Miami. En revanche, Kel'el Ware et sa progression peuvent totalement changer les aspirations à court et long terme pour le Heat. On l'a vu en pré-saison, le garçon est motivé et risque d'être une machine à double-doubles si Erik Spoelstra lui donne plus de temps de jeu encore que l'an dernier. Le secteur intérieur du Heat est faiblard et il n'y aura normalement pas trop à se demander si Ware aura du temps de jeu. Ce qu'il en fera conditionnera peut-être la suite des opérations.

Alors, cette grande question : le Heat doit-il tout faire péter ?

Jimmy Butler est parti, mais il reste encore trop de qualité dans l'effectif, notamment par la grâce de la présence de Bam Adebayo, Tyler Herro ou Erik Spoelstra, pour envisager une campagne de tanking. Mais en même temps, l'équipe ne semble pas assez armée pour vraiment faire du bruit en playoffs à l'Est... Pat Riley a perdu son mojo pour attirer des stars et rechigne à se montrer conciliant en matière de trades. Du coup, on peut aussi se poser la question de la pertinence pour lui de poursuivre à ce poste ad vitam aeternam, au risque d'entamer (un peu) sa légende...

Il faudra à un moment actionner le bouton rouge, même si ce n'est pas culturellement intégré à Miami, et pourquoi pas très rapidement si les difficultés des Floridiens à se qualifier et à éviter des roustes en playoffs... Donc, pour faire simple, oui, le Heat serait sans doute bien inspiré de "tout faire péter".

L’objectif réaliste : se qualifier en playoffs et ne pas y être ridicule

Tier NBA : play-in et plus si affinités