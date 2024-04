CQFR Ouest : OKC finit en tête, les Lakers évitent les Warriors

Les résultats de la dernière journée à l'Ouest

Blazers @ Kings : 82-121

Rockets @ Clippers : 116-105

Jazz @ Warriors : 116-123

Pistons @ Spurs : 95-123

Mavs @ Thunder : 86-135

Lakers @ Pelicans : 124-108

Suns @ Wolves : 125-106

Nuggets @ Grizzlies : 126-111

- Il fallait se lever de bonne heure pour annoncer ça en début de saison, mais OKC a bien fini la saison régulière en tête de la Conférence Ouest. En battant largement des Mavs venus en touristes - le Thunder menait 103-57 à la fin du 3e quart-temps et s'est imposé de 49 points - l'équipe coachée par Mark Daigneault boucle un parcours formidable qui demandera confirmation en playoffs. Shai Gilgeous-Alexander (15 pts en 16 min) et les siens vont maintenant être attendus en playoffs, contre l'une des équipes du play-in.

- Denver a quand même bien fait de jouer un minimum sérieusement à Memphis. Les champions en titre ont repris la 2e place, sans avoir à trop fatiguer leurs cadres, avec 15 points, 15 rebonds et 5 passes de Nikola Jokic en 30 minutes, mais aussi l'entrée remarquée de Christian Braun (19 pts, 10 rbds, 5 asts).

- Si les Nuggets ont pu s'emparer du troisième accessit, c'est parce que les Wolves ont été vaincus à domicile par les Suns. Phoenix s'est sorti les mains du short au bon moment, avec une victoire nette et convaincante pour éviter le play-in tournament en terminant 6e de l'Ouest. Grâce à un premier quart-temps d'enfer (44 pts marqués) et, notamment, à un Bradley Beal de feu (36 pts), les joueurs de Frank Vogel s'assurent un 1er tour et une opposition alléchante avec ces mêmes Wolves, contraints de siéger à la 3e place. Rudy Gobert a fini avec 21 points et 7 rebonds.

- Les Lakers avaient décidé de venir à New Orleans avec le couteau entre les dents. Résultat : LeBron James, en pleine bourre et inarrêtable au playmaking (28 points et 17 passes !), et les siens ont rapidement mis la tête des Pelicans sous l'eau en terre hostile. Les efforts d'Anthony Davis (30 pts, 11 rbds) et Austin Reaves (20 pts) notamment, ont été payants. Les Lakers auront besoin de leurs forces vives pour le play-in, où ils affronteront les Pelicans sans l'avantage du terrain et on va suivre avec attention les examens que passera Anthony Davis avant le play-in. Le voir sortir en toute fin de partie pour une gêne au dos n'est pas une excellente nouvelle. A contrario, que LeBron, qui a atteint la barre des 11 000 passes en carrière, soit dans ces dispositions-là avant les grosses échéances à venir est sidérant.

- Les Warriors, eux, seront aux prises avec les Kings. Sacramento n'a pas fait dans la pitié face à Portland avec 18 points, 11 rebonds et 9 passes pour Domantas Sabonis, et ont été imités par des Warriors qui savaient qu'ils finiraient à cette position. Avec toutes les mises au repos, ce sont des facteurs X qui ont permis à Golden State de disposer du Jazz. Il y avait une tonalité sud-américaine dans le roster de Steve Kerr, avec les bonnes performances de Gui Santos (13 pts) et Lester Quinones (12 pts), pour épauler Klay Thompson (25 pts à 6/12 à 3 pts).

- Dans le match qui ne servait pas à grand chose, San Antonio, sans Victor Wembanyama, s'est offert une victoire pour la dernière journée contre Detroit. Sandro "Mamu" a inscrit 18 points et pris 8 rebonds. Sorti du banc, Sidi Cissoko a joué 32 minutes pour 7 points, 5 passes et 5 rebonds.

- Les Clippers, déjà assurés d'être dans le top 4, ont envoyé une équipe avec Terance Mann comme star. On l'aime bien mais, voilà... Houston a joué le coup sérieusement - pléonasme pour une équipe coachée par Ime Udoka - et s'est imposé au feu Staples Center avec un triple-double du rookie Amen Thompson (18 pts, 11 rbds, 10 asts), qui a petit à petit réussi à sortir de l'ombre du début de saison de son frère.

Le programme des playoffs et du play-in

OKC (1) - qualifié du play-in (Lakers, New Orleans, Golden State ou Sacramento)

Denver (2) - Lakers ou New Orleans

Minnesota (3) - Phoenix (6)

Clippers (4) - Dallas (5)

Play-in

New Orleans (7) - Lakers (8)

Sacramento (9) - Golden State (10)