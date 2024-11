CQFR : Porzingis de retour, les Knicks et Anunoby en démonstration offensive

Orlando Magic @ Charlotte Hornets : 95-84

Toronto Raptors @ Detroit Pistons : 100-102

New Orleans Pelicans @ Indiana Pacers : 110-114

Dallas Mavericks @ Atlanta Hawks : 119-129

Los Angeles Clippers @ Boston Celtics : 94-126

Portland Trail Blazers @ Memphis Grizzlies : 98-123

New York Knicks @ Denver Nuggets : 145-118

Brooklyn Nets @ Golden State Warriors : 128-120

Oklahoma City Thunder @ Sacramento Kings : 119-130

- Presque six mois après, revoilà Kristaps Porzingis. Le Letton a retrouvé les chemins des parquets lundi soir. Il n'avait plus joué depuis les finales NBA gagnées contre les Mavericks en juin dernier. Il s'est vite remis dans le bain. Les Celtics ont dominé dans la peinture et l'intérieur All-Star a marqué 16 points en 23 minutes. Il a contribué à la leçon de basket de son équipe, facile vainqueur des Clippers.

Boston a notamment planté 51 points dans le deuxième quart-temps en plantant 12 paniers primés en 12 minutes. Un nouveau record NBA. Jayson Tatum et Payton Pritchard ont terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec 20 points chacun.

- Attention, soirée régalade à Denver. Mais pas pour les supporters locaux. Les Knicks sont venus dans le Colorado pour s'imposer et ils ont fait sensation en écrasant les champions 2023, incapables de tenir les attaquants adverses. L'équipe de Tom Thibodeau a encore brillé en attaque en claquant 145 points dont 40 pour OG Anunoby. Son nouveau record en carrière.

OG has a new career-high 🔥🔥 He tallied 40 PTS in the Knicks' big win over the Nuggets. pic.twitter.com/RjdIPlCWJK — NBA (@NBA) November 26, 2024

New York a fait la différence en faisant bien circuler le ballon pour trouver des tirs ouverts. Les Knicks ont converti 60% de leurs tentatives dont 53% de leurs trois-points. Karl-Anthony Towns a compilé 30 points et 15 rebonds tandis que Jalen Brunson a distribué 17 (record personnel) des 45 (record de franchise égalé) passes décisives de son équipe. La franchise de Manhattan menait de 23 points à la pause après avoir déjà passé 76 pions.

- Encore un carton qui sert à rien. Enfin façon de parler. Auteur de 50 pions contre les Bucks le weekend dernier, LaMelo Ball en a cette fois-ci mis 44 contre le Magic. Soit plus de la moitié des points de son équipe. Mais ça n'a pas empêché la nouvelle défaite des Hornets. Deuxième meilleur marqueur de la ligue avec 31 points de moyenne, le meneur All-Star tourne à 43 points en presque 32 tentatives et quasiment 9 passes sur les trois dernières rencontres.

Troisième à l'Est, Orlando continue à engranger les succès. Le troisième de suite pour les Floridiens, menés par les 21 points et 7 passes de Franz Wagner mais surtout par un banc très prolifique (53 points dont 16 chacun pour Cole Anthony et Mo Wagner). Du côté de Charlotte, les Français ont peu pesé en attaque. 7 rebonds et seulement 1 point pour Tidjane Salaün et 2 points avec 8 rebonds pour Moussa Diabaté.

- Les Pelicans se sont inclinés sur le parquet des Pacers, leur 14eme défaite en 18 matches, mais la performance la plus surprenante de la nuit reste celle du nouveau meneur de New Orleans. Elfrid Payton, qui n'avait pas joué depuis quasiment trois ans en NBA avant d'être rappelé par la franchise de sa ville natale, a lâché 21 passes décisives lors de la défaite contre Indiana. C'est évidemment son record personnel et c'est le plus haut total de caviars délivrés sur une rencontre cette saison.

Tyrese Haliburton a assumé son statut en compilant 34 points et 13 passes décisives avec une forte réussite aux tirs (9 paniers primés) pour offrir cette courte victoire aux Pacers.

- Deuxième défaite consécutive des Warriors. En plus à domicile, contre les modestes Nets, après avoir compté jusqu'à 18 points d'avance ! Un revers qui peut éventuellement montrer les limites des Californiens, qui ont 12 joueurs de qualité mais qui manquent d'une autre star à associer à Stephen Curry. Dennis Schröder a mené le joli comeback de Brooklyn en terminant avec 31 points.

Dennis Schröder (31 PTS, 7 AST) was instrumental in the 60-34 Nets run that earned them the road W! pic.twitter.com/n00oTPdB9N — NBA (@NBA) November 26, 2024

- Sans Cade Cunningham, le moment de gloire est arrivé pour Jaden Ivey. L'arrière des Pistons a pu prendre ses responsabilités lors du match contre les Raptors en étant pleinement aux commandes de l'attaque. Il n'a pas déçu. En plus de ses 25 points, 5 rebonds et 8 passes, le jeune homme a notamment marqué le panier pour la gagne au buzzer.

- Pas de soucis pour Oklahoma City. Le Thunder l'a emporté contre les Kings, à Sacramento, en s'appuyant sur les 37 points et 11 passes décisives de Shai Gilgeous-Alexander. Son lieutenant Jalen Williams a ajouté 28 points tandis qu'Isaiah Hartenstein a terminé en double-double (17 points, 10 rebonds).

Shai (37 PTS, 11 AST) and JDub (28 PTS) were a dynamic duo as the Thunder take over the 1 seed in the West 🔥🔥 pic.twitter.com/c2NVgudV4Y — NBA (@NBA) November 26, 2024

- Les Mavericks se sont vite repris. Battus par le Heat la veille, les joueurs texans ont enchaîné un back-to-back contre les Hawks mais ils l'ont cette fois emporté à l'extérieur. Toujours sans Luka Doncic mais là aussi sans Klay Thompson et Quentin Grimes. Kyrie Irving a guidé les siens en inscrivant 22 de ses 32 points au retour des vestiaires, moment où Dallas a repris les devants. Spencer Dinwiddie, Nnaji Marshall et Jaden Hardy ont contribué en marquant respectivement 22, 22 et 23 points.

Le temps de jeu de Zaccharie Risacher baisse soir après soir depuis les retours de Bogdan Bogdanovic et De'Andre Hunter. Il n'a passé que 17 minutes sur le parquet, le temps d'inscrire 5 points avec 2 rebonds et 2 passes.

- Absent depuis quelques matches, Ja Morant est revenu dans la rotation des Grizzlies et il s'est de suite illustré en cumulant 22 points et 11 passes décisives. Avec à la clé une victoire contre Portland. Rayan Rupert a inscrit 9 points en sortie de banc pour les Blazers.