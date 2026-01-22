Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Hornets : 94-87

Pacers @ Celtics : 104-119

Nets @ Knicks : 66-120

Hawks @ Grizzlies : 124-122

Pistons @ Pelicans : 112-104

Thunder @ Bucks : 122-102

Raptors @ Kings : 122-109

Victor Wembanyama 4eme aux ventes de maillots NBA, devant LeBron James

- OKC n'a fait qu'une bouchée de Milwaukee. Malgré une infirmerie bien pleine (les deux Williams, Hartenstein, Caruso et Wiggins), le Thunder s'est baladé et a remporté sa 7e victoire en 8 matches. Shai Gilgeous-Alexander a été époustouflant d'efficacité (40 pts, 11 asts, 7 rbds à 16/19) et Ajay Mitchell (18 pts) une bonne deuxième lame. Ousmane Dieng n'a joué que 2 minutes. Giannis Antetokounmpo, qui doit de plus en plus se demander quel est le projet et si les Bucks méritent sa fidélité, a quand même compilé 19 points, 14 rebonds et 7 passes.

Pour se rendre compte de la qualité du match de "SGA", il faut se rendre compte qu'avant lui, seul Wilt Chamberlain, un intérieur, avait réussi un match à au moins 40 points, 10 passes et 5 rebonds en shootant à 80% ou plus !

SGA put on a historic performance in OKC's win ⛈️ 🏀 40 PTS

🏀 7 REB

🏀 11 AST

🏀 16-19 FGM He joins Wilt Chamberlain (3x) as the only players in NBA history to total 40+ PTS, 10+ AST, and 5+ REB in a game on at least 80% shooting from the field 🤯 pic.twitter.com/RVGlxwiSSJ — NBA (@NBA) January 22, 2026

- Deux jours après s'être fait huer à domicile, les Knicks retrouvaient le Garden pour un derby face aux Nets. Dire que New York s'est rendu la tâche facile est un euphémisme. Après quatre défaites de suite, les joueurs de Mike Brown ont écrabouillé Brooklyn (120-66) pour la plus large victoire de leur histoire en NBA. Les Nets, complètement à côté de la plaque, n'ont pas existé et ont pris 54 points dans les dents et en ont même eu 59 de retard à un moment. La 13e victoire de suite de New York sur Brooklyn a vu Mohamed Diawara inscrire 8 points en 7 minutes et Guerschon Yabusele 2 points en 11 minutes. Pacôme Dadiet a joué mais est resté muet, tout comme Nolan Traoré dans le camp d'en face (0 pts, 3 asts en 19 min).

- Cleveland a bien muselé Charlotte, une équipe qui nous avait habitué à des cartons offensifs ces derniers temps. Les Hornets n'ont marqué que 87 points et en ont été réduits à faire la chasse au loin, eux qui étaient menés de 23 points à la mi-temps. Donovan Mitchell (24 pts), Evan Mobley (14 pts, 14 rbds) et leurs camarades ont quand même vu Charlotte revenir fort en fin de match (-4 à 13 secondes de la fin), mais le matelas construit jusque-là a été suffisant. Moussa Diabaté était titulaire (4 pts, 5 rbds, 3 blks) mais Tidjane Salaün est resté cloué sur le banc.

- Boston a repris sa marche en avant après la bataille de début de semaine avec Detroit. Les Celtics ont assez facilement battu les Pacers (119-104), avec un bon Jaylen Brown (30 pts, 10 rbds) et un avantage de 23 points en première mi-temps sur lesquels ils ont pu vivre ensuite. Pascal Siakam (32 pts, 10 rbds) était un peu seul côté Indiana.

- Detroit, justement, a conforté sa première place à l'Est avec un succès serein sur le parquet de New Orleans (112-104). Sans Cade Cunningham, les hommes de JB Bickerstaff ont très bien tenu le choc avec Jalen Duren (20 pts, 15 rbds) et le toujours étonnant Daniss Jenkins (17 pts). Incertain pour maladie, Zion Williamson a joué une mi-temps fade avant de rentrer au vestiaire en début de 3e QT et n'est plus revenu en jeu.

- Après quatre défaites de suite, Atlanta a retrouvé la lumière. La bataille avec les Grizzlies cette nuit a été serrée, mais ce sont bien les Hawks qui en sont sortis vainqueurs. Ils peuvent remercier Jalen Johnson (32 pts, 15 rbds, 8 asts), à nouveau auteur d'un gros match, avec un panier déterminant à 40 secondes de la fin pour donner trois points d'avance aux siens. Memphis n'a pas trop ressenti les effets du jetlag et Ja Morant a signé un double-double (23 pts, 12 asts). Il y a eu pas moins de 21 changements de leadership au score dans ce match et 14 égalités. Zaccharie Risacher n'a pas joué et soigne toujours son genou.

- Les Raptors continuent de mettre la pression sur les Knicks pour le podium de l'Est. Après une première mi-temps contrôlée par Sacramento, Toronto s'est fait violence au retour du vestiaire en passant un 43-21 aux Kings. Scottie Barnes et Brandon Ingram ont tous les deux marqué 23 points et ont reçu le soutien du "cousin de Géorgie" Sandro "Mamu" Mamukelashvili (22 pts, 9 rbds, 4 asts), intégré au cinq plutôt que Gradey Dick, qui l'était lui la veille. Côté Sacto, Maxime Raynaud a apporté 8 points, 7 rebonds et 2 passes en 22 minutes. Les Kings ont trois victoires de moins que le 13e de l'Ouest, Utah.