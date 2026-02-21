Antoine Pimmel et Shaï Mamou répondent à vos questions pour ce CQFR, avec au menu les gros prospects français, Ja Morant, Mitch Johnson, les Kings ou encore Isaiah Stewart, mais lisent aussi les nombreuses propositions des auditeurs pour lutter contre le tanking en NBA !

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

🎙️ Que donnerait une Team France en NBA ?