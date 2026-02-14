🎙️ Que donnerait une Team France en NBA ?

Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à vos questions pour ce CQFR. On y parle de notamment de Devin Booker, d'une Team France ou Canada en NBA, de la legacy de LeBron James, de Jeremy Sochan et de bien d'autres choses encore.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

🎙️ Les Rockets sont-ils trop nuls en attaque ?