🎙️ Que donnerait une Team France en NBA ?

Comme chaque samedi, on répond à toutes VOS questions. Au menu : Victor Wembanyama et une Team France, LeBron James, Devin Booker, Cooper Flagg et plein d'autres sujets.

Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à vos questions pour ce CQFR. On y parle de notamment de Devin Booker, d'une Team France ou Canada en NBA, de la legacy de LeBron James, de Jeremy Sochan et de bien d'autres choses encore.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

