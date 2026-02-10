🎙️ Les Rockets sont-ils trop nuls en attaque ?

Double dose de Q&A cette semaine puisque Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à vos questions pour ce CQFR. On y parle de notamment de l'attaque des Houston Rockets, du jeu de James Harden, de Noal Traoré et des Français de NBA, du statut de Nikola Jokic et de curling ! Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre aujourd'hui.

