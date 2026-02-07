Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à vos questions pour ce CQFR. On y parle de notamment d'AJ Dybantsa, Cam Boozer, Darryn Peterson et de la future classe de draft NBA, de Gary Payton, du salary cap et de beaucoup d'autres sujets encore ! Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

