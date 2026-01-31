🎙️Les Sixers doivent-ils trader Joel Embiid ?

Dans votre épisode bonus habituel du samedi, Antoine et Shaï répondent aux questions des auditeurs. Au menu : Joel Embiid, Evan Fournier, la spiritualité et bien d'autres choses.

🎙️Les Sixers doivent-ils trader Joel Embiid ?

Antoine Pimmel et Shaï Mamou répondent à vos questions pour ce CQFR. On y parle de notamment de Joel Embiid, de l'avenir des pivots, de spiritualité, de meneurs sous-cotés, d'Evan Fournier et bien d'autres choses encore ! Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

https://youtu.be/-1S4eO3p8gE

Le CQFR en streaming

CQFR

🎙️ Et si Stephen Curry choisissait les Hornets ?

Exprimez-vous