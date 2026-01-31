🎙️Les Sixers doivent-ils trader Joel Embiid ?

Antoine Pimmel et Shaï Mamou répondent à vos questions pour ce CQFR. On y parle de notamment de Joel Embiid, de l'avenir des pivots, de spiritualité, de meneurs sous-cotés, d'Evan Fournier et bien d'autres choses encore ! Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre cette semaine.

