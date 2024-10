CQFR : Le Thunder envoie un message, Klay Thompson aussi

Thunder @ Nuggets : 102-87

Celtics @ Wizards : 122-102

Mavericks @ Spurs : 120-109

Timberwolves @ Kings : 117-115

Le Oklahoma City Thunder domine le choc de la soirée

Quelle entrée en matière pour OKC et Shai Gilgeous-Alexander ! Considérés parmi les grands favoris de la saison, avec le Canadien présenté comme le potentiel MVP, les joueurs du Thunder ont malmené ceux des Nuggets, champions il y a deux ans, en s'imposant en altitude sur le parquet de Denver, où il n'est pourtant jamais facile de l'emporter. En plus, ils l'ont fait avec la manière. Une victoire 102 à 87 en étouffant l'attaque pourtant d'ordinaire très efficace des joueurs de Michael Malone. Le potentiel défensif de SGA et ses partenaires est connu vu que c'était déjà l'un de leurs points forts la saison dernière. C'était en full display sur ce premier match de la saison.

Les qualités athlétiques et la taille de l'effectif d'Oklahoma City a particulièrement gêné Denver. Chet Holmgren a fermé l'accès au cercle et il a contribué à limiter Nikola Jokic à 16 points, même si le Serbe a ajouté 12 rebonds et 13 passes. Le sophomore a lui aussi noirci la feuille de statistiques en compilant 25 points, 14 rebond, 5 passes, 2 interceptions et 4 blocks ! Une performance de patron au côté d'un Gilgeous-Alexander lui aussi inspiré avec 28 points, 7 rebonds, 8 passes, 2 interceptions et 3 blocks. Ensemble, ils ont contribué à éteindre leurs adversaires. Notamment dans le troisième quart-temps, période où les Nuggets n'auront inscrit que 17 points.

La rotation des champions 2023 a déjà montré des limites avec un apport plutôt faible du banc et une perte de niveau dès la sortie des titulaires. Russell Westbrook a mis 6 points tout en ajoutant 5 rebonds et 5 passes mais en shootant à 2 sur 10. Il y a aussi eu des ratés dans le cinq. Jamal Murray, à côté de ses pompes depuis plusieurs mois maintenant, n'a converti que 4 de ses 14 tentatives. Seule vraie satisfaction, Christian Braun a fini avec 16 points et 7 rebonds.

Klay Thompson démarre en fanfare

Après 13 saisons aux Golden State Warriors et 4 titres décrochés en Californie, c'est une nouvelle carrière qui commence pour Klay Thompson. Et elle a plutôt bien débuté. Le vétéran a été l'un des hommes forts du succès des Mavericks contre les Spurs (120-109). Il a marqué 22 points en 26 minutes et son équipe aurait peut-être pris l'eau s'il n'avait pas trouvé la mire dès le coup d'envoi. Il a été l'un des rares à se montrer efficace en début de partie. Au final, il a terminé avec 6 paniers primés.

Il est clair que le sniper va avoir beaucoup de tirs ouverts en évoluant au côté de Luka Doncic et Kyrie Irving. Il s'est régalé. Mais son apport défensif est aussi intéressant sur cette rencontre. Il a par exemple volé 3 ballons (et pris 7 rebonds). Les Mavericks ont enchaîné trois interceptions de suite pour se lancer dans le troisième quart-temps. Ils ont alors trouvé leur rythme en rentrant leurs shoots extérieurs, à l'image de ce trois-points dans le corner de PJ Washington, servi magistralement par Doncic. Le Slovène a d'ailleurs frôlé le triple-double, comme à son habitude (28 points, 10 rebonds, 8 passes).

Ce panier a été l'un des tournants du match puisque les Spurs ne se sont pas vraiment relevés par la suite. Victor Wembanyama a compilé 17 points et 9 rebonds mais en étant maladroit et sans vraiment peser.

Pour Victor Wembanyama, un match d’ouverture sans éclat

Première pour Alex Sarr

Débuts timides pour la deuxième choix de la draft. Le Français a eu le droit à son baptême du feu contre les champions en titre, de passage à Washington. Jayson Tatum lui a souhaité la bienvenue en NBA à sa manière.

Actif en début de rencontre, avec notamment un très beau contre en deuxième rideau, Alex Sarr a finalement au peu de ballons. Il a souvent trainé au large, sans succès. Le Français a raté ses 5 tentatives extérieures. Il a fini avec 2 points, 5 rebonds et 2 blocks en 22 minutes. Son coéquipier Bilal Coulibaly s'en est mieux sorti en finissant avec 8 points, 6 rebonds et 6 passes. Le sophomore a notamment été intéressant balle en main, en percutant par moment face à la grosse défense de Boston. Mais lui aussi n'a pas souvent été servi (2 tirs seulement). Jordan Poole et Kyle Kuzma ont monopolisé la majeure partie des tickets. Les Celtics se sont appuyés sur Tatum (25 points, 11 rebonds, 6 passes) et Jaylen Brown (27 points) pour faire la différence.

Anthony Edwards et Julius Randle portent les Timberwolves

Minnesota n'est pas passé loin d'une deuxième défaite en deux matches. Menés dans le quatrième quart-temps, les joueurs de Chris Finch ont réussi à inverser la tendance sous l'impulsion d'Anthony Edwards. Auteur de 32 points, l'arrière All-Star a notamment provoqué une faute sur un drive à 2 secondes du buzzer. Il a ensuite rentré ses deux lancers-francs pour donner l'avantage aux Timberwolves. Les Kings ont eu une ultime opportunité pour l'emporter mais Keegan Murray (23 points) a raté de peu une tentative difficile à trois-points.

Julius Randle a été l'autre point d'appui offensif des Wolves. Il a même été le meilleur marqueur des siens avec 33 points à 13 sur 17 aux tirs et notamment 5 sur 6 à trois-points. En revanche, il y a vraiment peu de joueurs capables de créer dans cette équipe. Naz Reid a ajouté 19 points et 13 rebonds pour compenser les 3 points (et 11 rebonds) de Rudy Gobert.