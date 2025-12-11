CQFR : Le Thunder lancé vers le record, Castle star des Spurs

Les scores de la nuit en NBA

Suns @ Thunder : 89-138

Spurs @ Lakers : 132-119

- La chasse au record continue. Le Thunder est officiellement sur les temps de passage des Warriors après 25 matches : 24 victoires pour une petite défaite. Ce nouveau succès, les champions en titre sont allés le chercher de la meilleure des manières en dominant totalement les Suns en quart de finale de la NBA Cup. Oklahoma City a déroulé pour s’imposer par quasiment 50 points d’écart (138-89) ! Phoenix n’a rien pu faire face à la défense monstrueuse de ses adversaires. Encore plus en l’absence de Devin Booker, blessé.

Les Suns ont été limités à 39% aux tirs et le seul joueur qui a dépassé les 15 points, Dillon Brooks (16), a lui-même raté 12 de ses 16 tentatives. Tout l’inverse pour le Thunder, insolent de réussite de chaque zone du terrain. Shai Gilgeous-Alexander et ses partenaires ont donné une nouvelle leçon d’efficacité en shootant à 59%, dont 55% derrière l’arc, mais aussi à 92% sur la ligne des lancers-francs. Il n’y a pas eu beaucoup de fautes commises et sifflées mercredi soir mais Grayson Allen a tout de même réussi à se faire éjecter suite à une vilaine charge du Chet Holmgren.

SGA a marqué 28 points en 27 minutes et il a délivré 8 passes décisives. Holmgren a compilé 24 points et 8 rebonds et Ousmane Dieng a profité du carton de son équipe pour contribuer avec 11 points en claquant 3 paniers primés en 4 tentatives.

- Les Spurs déroulent même sans Victor Wembanyama. Le Français a raté un 12eme match consécutif et San Antonio a décroché une 9eme victoire sur cette même période en s’imposant avec la manière à Los Angeles (132-119), sur le parquet des Lakers. Les joueurs de Mitch Johnson ont fait parler leurs qualités athlétiques et leur vitesse pour mettre à mal une défense poreuse de Luka Doncic et ses partenaires. Stephon Castle en a particulièrement profité pour s’illustrer en s’affirmant comme la star de la soirée.

Il a mis 30 points en seulement 27 minutes en faisant preuve d’efficacité (10 sur 14). Son panier primé à un peu plus de 90 secondes du buzzer a anéanti pour de bon les chances de comeback des Angelenos, qui ont couru après le score toute la partie ou presque. Le sophomore a ajouté 10 rebonds et 6 passes décisives.

Les Lakers ont entamé le money time avec 17 points de retard mais ils n’ont pas su faire assez de stops pour vraiment revenir dans la partie face à un adversaire qui exploitait chaque erreur et transformait chaque ballon perdu en contre-attaque éclair. De’Aaron Fox a inscrit 20 points avec quelques paniers primés décisifs quand son équipe en avait besoin. Doncic en a mis 35 mais on l’a peu vu à la fin. LeBron James a compilé 19 points et 15 rebonds tout en signant un énorme poster.