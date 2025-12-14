CQFR : Retour héroïque pour Wembanyama, les Spurs font tomber le Thunder !

Les scores de la nuit en NBA

Knicks - Magic : 132-120

Spurs - Thunder : 111-109

- Victor Wembanyama va peut-être décrocher un premier titre en NBA. Bon, celui-ci serait presque purement symbolique puisque la NBA Cup ne compte pas réellement dans le palmarès pour l’instant mais le Français et ses coéquipiers ont signé un succès retentissant en écartant le Oklahoma City Thunder lors du Final Four à Las Vegas. Les San Antonio Spurs ont fait tomber une équipe quasiment invincible et ont donc infligé aux champions en titre (les vrais) leur deuxième défaite de la saison.

Un match qui marquait le retour à la compétition du Français, absent depuis 12 matches. Sa formation s’en était très bien sortie sans lui, en gagnant 9 rencontres. Mais c’est bel et bien sa présence qui a boosté les éperons samedi soir. Parce que tout avait mal commencé pour la franchise texane, rapidement menée 14-4 par une équipe d’OKC impitoyable en défense. Le rouleau-compresseur de Shai Gilgeous-Alexander (29 points) et ses partenaires s’est vite mis en marche et seul l’entrée en jeu de Wembanyama au début du deuxième quart-temps a pu l’enrayer.

La superstar a de suite posé des problèmes au Thunder avec sa taille et ses caractéristiques hors norme. Les Spurs ont réussi à revenir à 3 longueurs à la pause (46-49) et ils ont repris les devants dans le troisième quart-temps. Voilà qui annonçait un money time tendu et de haute qualité.

Les deux futurs rivaux se sont alors rendus les coups pendant de longues minutes. Elles ont chacune eu l’avantage sans pour autant parvenir à se détacher. Les différentes individualités se sont illustrés : SGA, Jalen Williams et Chet Holmgren d’un côté, Devin Vassell (23 pts), Stephon Castle (22), De’Aaron Fox (22) et évidemment Victor Wembanyama de l’autre. Mais c’est après un panier du natif du Chesnay à un peu plus de 2 minutes du buzzer (102-101) que le Thunder s’est éteint un instant.

Oklahoma City n’a plus été en mesure de rentrer un seul tir extérieur et la fin de match s’est transformée en concours de lancers-francs. San Antonio n’a pas craqué. Wembanyama peut jubiler. Auteur de 22 points et 9 rebonds en seulement 20 minutes, il a été l’un des grands artisans de ce succès qui pourrait donner une nouvelle confiance à cette jeune équipe décidément elle aussi en avance.

- En finale, les Spurs joueront les Knicks. New York s’est qualifié en battant Orlando sous l’impulsion des 40 points de Jalen Brunson. Son quatrième match de suite à 30 points ou plus. Le meneur All-Star a donné le ton d’entrée en marquant 25 points en première période. Le franchise de Manhattan menait alors au score mais elle ne s’est détachée qu’en fin de troisième quart-temps à la faveur d’un 10-0 qui lui a justement donné 10 points d’avance (102-92).

Jalen Suggs est aussi rentré au vestiaire avec 25 points au compteur à la pause mais l’arrière du Magic s’est fait mal à la hanche et il n’a pas pu tenir le rythme. Il n’a mis qu’un petit point en deuxième période avant de quitter prématurément ses coéquipier. Paolo Banchero et Desmond Bane ont essayé de prendre son relais mais Orlando ne pouvait pas suivre le rythme adverse en l’absence de Franz Wagner.

Le cinq majeur des Knicks a déroulé en attaque avec 29 points de Karl-Anthony Towns et 24 d’OG Anunoby en plus des 40 de Jalen Brunson.