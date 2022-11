Les résultats de la nuit en NBA, celle de Stephen Curry

Nuggets @ Celtics : 112-131

Suns @ Magic : 97-114

Pistons @ Knicks : 112-121

Raptors @ Thunder : 113-132

Bucks @ Spurs : 93-111

Timberwolves @ Grizzlies : 103-114

Cavaliers @ Warriors : 101-106

Kings @ Lakers : 120-114

- Si les Golden State Warriors ont du mal depuis le début de la saison, un homme ne déçoit jamais : Stephen Curry. Et encore cette nuit, le meneur a régalé son monde pour sauver les siens face aux Cleveland Cavaliers (106-101).

Pourtant, à quelques minutes de la fin de la partie, la formation de l'Ohio pensait l'emporter sur le parquet californien. Dans le sillage de Donovan Mitchell (29 points) et d'Evan Mobley (20 points, 13 rebonds), les Cavs comptaient encore 8 points d'avance.

Mais avec un Curry (40 points) bouillant, les Warriors ont recollé avant de finalement l'emporter. Et si le patron de Golden State a fait le show, Draymond Green (13 passes décisives) a été précieux, alors qu'Andrew Wiggins (20 points) et Jordan Poole (18 points) ont également pesé.

- Sans LeBron James, blessé, les Los Angeles Lakers n'ont pas endigué la crise. Seule équipe à domicile à s'incliner cette nuit, les Angelenos sont tombés face aux Sacramento Kings (114-120). Face aux difficultés des hommes de Darvin Ham, De'Aaron Fox (32 points, 12 passes décisives) s'est amusé.

Bien aidé par Domantas Sabonis (21 points, 10 rebonds) et Kevin Huerter (16 points), Fox a confirmé la bonne forme des Kings, vainqueurs de 5 de leurs 7 derniers matches. Pour les Lakers, les galères continuent...

Anthony Davis (24 points, 14 rebonds) et Russell Westbrook (21 points, 11 passes décisives) n'ont pourtant pas démérité. Mais à quelques exceptions, le collectif de Los Angeles reste bien trop faible. Les Lakers se trouvent sur une série de 5 défaites consécutives pour la 2ème fois de la saison.

Les Lakers attendent un « joueur spécifique » pour transférer Russell Westbrook, mais qui ???

- Il s'agit de la meilleure série en cours de la NBA : les Boston Celtics ont enchaîné une 5ème victoire consécutive face aux Denver Nuggets (131-112). Comme depuis le début de la saison, Jayson Tatum a répondu présent : 34 points, 8 rebonds et 5 passes décisives.

Avec son 7ème match à au moins 30 points cette saison, Tatum a brillé pour permettre une victoire finalement facile de son équipe. Il faut dire qu'il a été bien épaulé par Jaylen Brown (25 points), Al Horford (21 points) ou encore Grant Williams (13 points).

En face, Nikola Jokic (29 points) a été un peu trop seul. Jamal Murray (14 points à 6/17) et Michael Porter Jr (7 points à 3/10) ont été un peu trop maladroits.

- Egalement en forme depuis le coup d'envoi de cet exercice, Ja Morant a été déterminant dans la victoire des Memphis Grizzlies contre les Minnesota Timberwolves (114-103). Avec 28 points, 10 rebonds et 8 passes décisives, le leader des Grizzlies a compensé, par son activité, une certaine maladresse (11/25).

Avec un Desmond Bane (24 points) toujours impactant et l'apport de Dillon Brooks (21 points), les Grizzlies ont pu profiter des lacunes des Wolves. Car en face, Anthony Edwards (28 points) a été le seul à prendre ses responsabilités.

D'Angelo Russell (4 points) a peu pesé, alors que Karl-Anthony Towns (13 points, 10 rebonds) a été trop en retrait. De son côté, Rudy Gobert (15 points à 5/5) a été plutôt propre sans changer la dynamique de cette partie.

Ja was waving the T-Wolves goodbye after the W 😂👋 pic.twitter.com/1whv4NqL85

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2022