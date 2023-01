Dallas coupe Kemba Walker, qui pour le relancer ?

Kemba Walker et les Dallas Mavericks, c'est déjà fini. D'après Tim MacMahon d'ESPN, le meneur All-Star a été coupé juste avant que son contrat ne devienne automatiquement garanti. Personne n'a rien à reprocher à l'ancien joueur de Charlotte, Boston et New York, qui de l'aveu de tout le monde en interne a été "un professionnel modèle".

Walker, 32 ans, a disputé 9 matches pour 8 points et 2 passes de moyenne, avec un carton à 32 points au début de sa pige texane. L'ex-star de UConn va probablement tenter de rejoindre une autre équipe en cours de route pour apporter son expérience.

Du côté de Dallas, il y aura a priori plus de minutes pour le rookie Jaden Hardy, avec la montée depuis la G-League de McKinley Wright.

Sources: Mavs are waiving Kemba Walker, whose salary would have become guaranteed Saturday. Two-way G McKinley Wright IV has earned minutes and Mavs also want to leave path for rookie Jaden Hardy to get playing time. Walker had 32-point game for Mavs and was ultimate pro.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 6, 2023