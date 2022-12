Kemba Walker a été très bon, le début de la renaissance ?

Avec les Knicks aussi, Kemba Walker avait eu une parenthèse enchantée avec quelques gros cartons au scoring, avant de retomber dans une triste morosité. Les fans de Dallas vont espérer que ce qui s'est produit à Cleveland cette nuit soit le début d'une belle aventure, plutôt qu'un heureux accident. L'ancien meneur de Charlotte et Boston a disputé son troisième match avec les Mavs et le moins que l'on puisse dire c'est que celui-ci a été encourageant. Il n'y a même plus aucun doute sur la pertinence de garantir son contrat jusqu'à la fin de la saison.

Face aux Cavs, Kemba Walker aurait pu être le héros du match. Tout était réuni : une performance vintage (32 points, 7 passes à 50%), un panier à 3 secondes de la fin pour arracher la prolongation et un premier shoot à 3 points pour lancer l'overtime parfaitement. Malheureusement pour le champion NCAA 2011, la fin a été un peu amère. Sans Luka Doncic, ni Spencer Dinwiddie, Dallas s'est un peu écroulé en prolongation, sans marquer le moindre panier dans les deux dernières minutes de jeu. Cleveland en a profité et Walker a manqué l'opportunité de laisser un peu plus son empreinte sur la partie.

Kemba Walker vs the Cavs: 32 PTS (game-high)

5 REB

7 AST

4 3PM pic.twitter.com/BX3bZG1ijj — NBA (@NBA) December 18, 2022

Le plus important, même si une victoire aurait fait du bien au bilan des Mavs, c'est quand même la perspective de pouvoir compter sur un autre playmaker et scoreur sur le reste de la saison pour alléger un peu la tâche de Doncic. En cela, ce qu'a montré Kemba cette nuit est très prometteur. Jason Kidd, qui avait prévenu qu'il donnerait plus de temps de jeu à sa nouvelle recrue pour ce déplacement dans l'Ohio, s'est montré satisfait.

"On a confiance en Kemba balle en main, que ce soit au début ou à la fin d'un match. Ce soir, il a été incroyable. Espérons qu'il puisse construire là-dessus et on pourra lui donner de plus en plus de temps de jeu, que ce soit avec les titulaires ou le second unit. Pour la suite, on peut parfaitement imaginer qu'il soit titulaire. Christian Wood aussi. Tout est possible".

On a un peu de mal à savoir si Kidd fera réellement des changements dans sa rotation. Le cas Wood est assez parlant et c'est l'une des critiques que l'on peut formuler à l'encontre du Hall of Famer, qui a retrouvé une énorme crédibilité la saison dernière. Kemba Walker semble en tout cas être en mesure de lui faire changer ses plans. Dallas ne peut pas décemment continuer de pousser Luka Doncic dans ses retranchements physiques et techniques alors qu'on n'est pas encore à la moitié de la saison régulière...

On a envie de revoir celui qui était encore All-Star et dans le troisième cinq de la saison en 2019. Les choses vont très vite en NBA. Une traversée du désert peut très bien être suivie par une petite résurrection et un retour au premier plan. C'est tout le mal que l'on souhaite à Kemba Walker et aux Mavs.

Mock Draft 2023 1.0 : les lottery picks