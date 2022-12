Mock Draft 2023 1.0 : les lottery picks

Dans 6 mois, comme tous les ans, une palanquée de jeunes basketteurs monteront sur la scène du Barclays Center pour serrer la main d'Adam Silver et enfiler la casquette de l'une des 30 franchises NBA. Il peut se passer encore énormément de choses et une Mock Draft aussi loin du jour J peut sembler périlleuse, mais on s'est prêté au jeu pour vous donner une petite idée des forces en présence, au-delà du choix n°1 évident qu'est Victor Wembanyama.

Voici donc, uniquement sur les lottery picks pour le moment, notre Mock Draft 2023 1.0, que l'on fera évoluer au fil de la saison.

1- Victor Wembanyama (Metropolitans), intérieur

Equipe virtuelle : Charlotte Hornets

Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup s'attarder sur la pertinence de recruter Victor Wembanyama avec le 1st pick. Le monde entier sait désormais qui il est, grâce au séjour de son équipe à Las Vegas et à ses retombées. La NBA diffuse les matches des Mets et tout le monde peut voir à quel point le jeune intérieur français est bien le phénomène annoncé. Mieux, il donne pour le moment l'impression d'être le plus grand prospect de l'histoire, entre son profil unique et la hype médiatique qui l'accompagne.

Wembanyama n'a rien d'un jeune joueur ordinaire, puisqu'il est déjà en train de rouler sur la Betlic Elite à 18 ans, à la manière d'un Luka Doncic en Espagne et en Euroleague avant lui. Pour le moment, tous les voyants sont au vert et quelle que soit l'équipe qui héritera du 1st pick lors de la loterie la plus attendue de l'ère moderne, elle pourra se frotter les mains et se préparer à un coup sportif, marketing et médiatique qui lui changera la vie. A l'instant T, les Hornets, les Pistons et le Magic sont les trois équipes avec le pourcentage de chances le plus élevé de toucher le gros lot.

Si vous vivez dans une grotte depuis quelques mois, Victor Wembanyama mesure 2,21m, a des skills, un shoot et une fluidité athlétique d'arrière, tout en étant un protecteur de cercle déjà phénoménal, avec la maturité apparente d'un vétéran. Ce court résumé vous permettra de comprendre en partie pourquoi n'importe quelle franchise est prête à se damner pour avoir l'opportunité de le compter dans ses rangs.

2- Scoot Henderson (Team Ignite), guard

Equipe virtuelle : Detroit Pistons

Dans une Draft sans un prospect aussi solaire que Wembanyama - ce qui est souvent le cas - Scoot Henderson aurait probablement été n°1. On a pu le voir lors du showcase à Vegas, le meneur de la Team Ignite a du feu dans les jambes et une palette technique époustouflante. Là où Henderson est intéressant, c'est qu'il n'est pas qu'un Marsupilami avec une explosivité westbrookienne, ce qui est déjà une bonne raison de se frotter les mains à l'idée de son arrivée dans la ligue. On a aussi déjà pu voir partiellement une qualité de passe étourdissante et que l'on imagine totalement se transposer à la NBA. Il y a encore du travail pour développer son shoot extérieur de manière fiable et la défense, mais ce sont déjà deux secteurs où il ne part pas de zéro.

On se demande ce que feront les Pistons s'ils héritent du deuxième choix, puisqu'ils ont déjà Cade Cunningham et Jaden Ivey comme playmakers draftés ces dernières années, sans parler de Killian Hayes. Le potentiel de Scoot Henderson est supérieur à ceux théoriques de Ivey et Hayes, mais les Pistons auront des choix compliqués à faire au cas où le 2nd pick tombe bien dans leur escarcelle. N'importe quelle autre équipe qui aura le 2nd pick ne se posera a priori pas trop de question. Henderson remplacera le meneur titulaire en place ou formera un backcourt avec lui.

