Le bilan horrible des Mavericks quand ils ont le tir pour la gagne

Avec Luka Doncic et Kyrie Irving, les Dallas Mavericks disposent de deux superstars censées pouvoir faire la différence seul à tout moment. Et surtout en fin de partie. Pourtant, la franchise texane est catastrophique – ou malchanceuse, voire les deux – dans les situations les plus tendues. Celles où un tir peut tout faire basculer. En effet, les Mavericks ont perdu les 8 matches au cours desquels ils ont hérité du dernier tir pour la gagne.

Lors du tout premier match de la saison, c’est Doncic qui a raté le trois-points décisif contre les Phoenix Suns

Rebelotte, encore derrière l’arc, contre les New Orleans Pelicans avec un nouvel échec du Slovène

Contre le Oklahoma City Thunder, Dallas a gâché une avance de 16 points dans le quatrième quart-temps avant de perdre en prolongation. Son maître à jouer a manqué sa tentative à deux-points

Même chose mais à trois-points contre les Denver Nuggets privés de Nikola Jokic et Jamal Murray

Encore une fois de loin, cette fois-ci contre les Milwaukee Bucks

Changement d’acteur, avec Christian Wood dans le rôle du héros qui rate sa tentative derrière l’arc contre les Cleveland Cavaliers en l’absence de Luka Doncic

Doncic et Irving sont tous les deux bloqués par les Minnesota Timberwolves lors d’une courte défaite récemment

La nuit dernière, c’est Kyrie qui a manqué son tir extérieur dans les ultimes secondes.