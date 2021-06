Les Mavericks ont choisi leur coach : Une légende pour guider un futur Hall Of Famer

Hall Of Famer et meneur d’exception durant sa carrière, Jason Kidd devrait coacher les Dallas Mavericks la saison prochaine.

Il y a quelques semaines, Jason Kidd s’était lui-même retiré de la course au poste vacant sur le banc des Portland Trail Blazers suite au licenciement de Terry Stotts. Peut-être savait-il déjà qu’une autre position, plus intéressante à ses yeux, se libérerait. Le voilà récompensé : selon ESPN, l’assistant des Los Angeles Lakers va être engagé par les Dallas Mavericks.

Il aura donc le privilège de coacher Luka Doncic. De quoi rendre jaloux les 29 autres entraîneurs de la ligue. Le contrat entre Kidd et son ancienne franchise, pour laquelle il a joué deux fois en remportant notamment un titre en 2011, n’est pas encore signé mais la décision a été prise du côté de Dallas. Dirk Nowitzki, ancien coéquipier du meneur et légende vivante des Mavericks, aurait notamment milité auprès de Mark Cuban en faveur de ce choix.

Jason Kidd prendrait donc la place de son… ancien coach. Rick Carlisle a quitté l’organisation texane pendant l’intersaison et il a déjà trouvé un point de chute aux Indiana Pacers. Il a d’ailleurs soutenu la candidature de Kidd à Dallas, avec classe.

« J’espère que Jason Kidd deviendra le prochain coach des Mavericks parce que lui et Luka ont beaucoup de choses en commun en tant que joueur. Je pense que ce serait une super situation pour Luka. »

Il est clair que satisfaire Luka Doncic devient de plus en plus la priorité absolue au sein de la franchise. C’est pourquoi les dirigeants font venir un coach réputé proche de ses joueurs. Une icône… à défaut d’avoir un bilan qui parle en sa faveur. Il a accumulé 183 victoires et 190 défaites sur les bancs des Brooklyn Nets et des Milwaukee Bucks. Ces derniers ont notamment progressé sensiblement depuis son départ, même si ça s’explique aussi par l’évolution de Giannis Antetokounmpo.

Les Mavericks vont aussi choisir un nouveau GM, Nico Harrison, ancien exécutif chez Nike. Lui aussi a la particularité d’être proche de Doncic. Il serait déjà OK pour le recrutement de Jason Kidd sur le banc.

