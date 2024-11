Carabine Winchester du jeune gunslinger qui rate rarement sa cible : Dalton Knecht

L’Amérique, c’est le Far West. Surtout Los Angeles. Une terre hostile et impitoyable où cowboys, bandits et as de la gâchette font parler la poudre à la moindre occasion. Certains dégainent même plus vite que leur ombre. Au point d’en devenir célèbre, comme Billy « The Kid » par exemple. Même si, en réalité, personne ne connaît son vrai nom, l’exactitude de ses méfaits ou les circonstances de sa mort. Tout ce qu’on sait, c’est que le gamin devait être à peine sorti de l’adolescence au moment où il a dézingué tout un tas de personne en raison d’une aptitude particulièrement remarquée avec un revolver à la main. Heureusement, Dalton Knecht s’illustre dans un autre domaine.

Mais lui aussi peut faire feu vite et bien. Avec un ballon de basket. Le jeune homme l’a encore montré la nuit dernière en allumant le Jazz, de passage dans la cité des anges. 37 pions au compteur, avec 9 paniers primés en 12 tentatives et surtout un coup de chaud absolument monumental : 5 tirs à trois-points inscrits en l’espace de 3 minutes à la fin du troisième quart-temps. Utah défendait en zone, il a fait payer.

C’est évidemment son nouveau record en carrière, une meilleure marque personnelle qu’il venait justement d’établir lors de sa dernière sortie en claquant 27 points contre New Orleans. Il est en train de se faire une belle petite réputation, de la Louisiane jusqu’à la Californie. Le bonhomme monte clairement en puissance. Il tourne par exemple à 24 points, 67% aux tirs, 67% à trois-points (en quasiment 8 tentatives !) et 4 rebonds sur les quatre derniers matches. Tous gagnés. Les Lakers sont d’ailleurs sur une série de six victoires consécutives avec 17 points de moyenne de leur rookie (59% aux tirs, 57% à trois-points), qui grimpe dans la hiérarchie de l’équipe.

Dalton Knecht égale un record NBA détenu par… Rodrigue Beaubois !

JJ Redick est en train d’en faire l’un des piliers de sa rotation malgré son inexpérience. Enfin, inexpérience… Dalton Knecht a déjà 23 ans ! Il est jeune à l’échelle de la vie, encore jeune à l’échelle d’une carrière de basketteur et pourtant c’est son âge qui a poussé certaines franchises à ne pas miser sur lui. Parce qu’il serait finalement trop vieux pour être un prospect. Quelle erreur ! Les Angelenos en ont profité pour drafter en dix-septième position un joueur qui était une référence du scoring et du shooting en NCAA. Sacrée pioche.

Parce que Knecht, mine de rien, il est prêt. Il peut aider L.A. dès cette saison. Surtout au côté de LeBron James et d’Anthony Davis. Avec un peu plus de 11 points de moyenne sur ce premier mois et d’excellents pourcentages, il est déjà l’un des meilleurs débutants et pourrait clairement être l’un des favoris dans la course au trophée de Rookie Of The Year. De toute façon, avec un prénom comme le sien, Dalton Knecht ne pouvait que se faire une place dans ce milieu terrible où les gunslingers font la loi.

Retrouvez 130 Trophées dans le même esprit dans notre nouveau livre GOATS, en prévente actuellement.