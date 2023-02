Damian Lillard, son avertissement à ses détracteurs

Sans le moindre doute, Damian Lillard s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Pour autant, sur le plan collectif, le meneur des Portland Trail Blazers affiche un palmarès vierge en NBA. Et en l'état, il semble difficile de l'imaginer remporter un titre.

Si sa fidélité envers la franchise de l'Oregon est globalement saluée, elle semble le desservir par rapport à sa trace laissée dans la Ligue. Agacé par les critiques, le natif d'Oakland a lancé un avertissement à ses détracteurs.

"Ils ne me donneront jamais le crédit que je mérite pour ce que j'ai fait. A moins que je vienne ici et que je gagne un championnat avec Portland. Et ils feraient mieux d'espérer que ça n'arrive pas. Ils feraient mieux de prier pour que je ne gagne pas un titre pour les Blazers.

Ils feraient mieux de prier parce qu'ils ne connaissent pas ce côté de moi", a lancé Damian Lillard pour le podcast Point Forward.