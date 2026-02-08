Damian Lillard fait son retour au concours à 3 points !

Inattendu mais réjouissant : Damian Lillard va disputer le concours à 3 points du All-Star Game 2026 le weekend prochain.

En voilà une nouvelle qui fait chaud au coeur. Damian Lillard, gravement blessé la saison dernière avec les Bucks - une rupture du tendon d'Achille - et désormais de retour à Portland, va faire son comeback au All-Star Game 2026.

Le weekend prochain, le meneur culte des Trail Blazers sera à Los Angeles pour participer au concours 3 points. Avant même d'avoir fait formellement son retour sur les parquets, Lillard va renfiler le maillot de Portland et tenter de gagner une nouvelle couronne dans l'exercice, lui le double vainqueur (2023 et 2024).

En plus de Damian Lillard, on pourra voir s'affronter Devin Booker (Phoenix), Kon Knueppel (Charlotte), Tyrese Maxey (Philadelphie), Donovan Mitchell (Cleveland), Jamal Murray (Denver), Norman Powell (Miami) et Bobby Portis (Milwaukee).

Damian Lillard n'a plus joué depuis le 28 avril 2025, date de sa blessure avec Milwaukee.

L'accueil incroyable de Damian Lillard de retour à Portland