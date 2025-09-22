L’accueil incroyable de Damian Lillard de retour à Portland

Ovation géante et émotions à fleur de peau. Damian Lillard a été officiellement présenté aux fans des Blazers hier. Il a retrouvé Portland comme on rentre à la maison. Devant un public chauffé à blanc, le meneur a enchaîné remerciements et confidences, posant les bases d’un retour vécu autant avec le cœur qu’avec l’ambition sportive.

Le ton est donné d’entrée face à une foule qui s'était réunie en masse et avait décidé de donner de la voix pour son joueur fétiche de retour à la maison. « D’accord. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci », répète Damian Lillard, avant de lancer son gimmick : « Vous savez quelle heure il est ? Vous savez quelle heure il est ? »

"Être de retour ici m’a redonné une joie différente dans la vie." - Damian Lillard

Le message du All-star est limpide et l'émotion n'est pas feinte : « Je veux d’abord dire à quel point j’apprécie l’amour que vous me témoignez. Tout le monde sait à quel point les Trail Blazers, la ville de Portland, faire partie de cette communauté… ça compte pour moi. Je suis extrêmement heureux d’être de retour. » On comprend alors que la douleur vécue loin de chez lui, à Milwaukee, était bien réelle. Il insiste sur ce que cette ville lui apporte : « Le simple fait d’être de retour ici m’a redonné une joie différente dans la vie et dans l’esprit. Je suis heureux d’être de retour. Je suis heureux de faire partie d’une très bonne équipe aussi. »

Au-delà de l’émotion, Lillard parle projet. « Autant c’est important pour moi, autant les possibilités pour cette équipe de devenir grande m’enthousiasment autant que le fait de rentrer à la maison. » Il se projette : « Avec un groupe jeune, de la profondeur, des futurs joueurs majeurs, pouvoir contribuer à leur succès et en faire partie… ça peut rouvrir la porte à beaucoup de moments spéciaux à Rip City. »

Il associe tout le monde à cette renaissance : « Faites du bruit pour mes coéquipiers venus me soutenir ! » Et il remercie la direction : « Joe, Jody, Bert… tous ceux qui ont compté dans ma carrière ici et rendu ce retour possible en m’accueillant à bras ouverts. L’amour n’a jamais changé et il va continuer de grandir. Merci à vous. »

"Un des moments les plus étranges de ma carrière."

Damian Lillard remonte aussi au jour où il est revenu en visiteur. « C’était l’un des moments les plus étranges de ma carrière. En entrant dans le bâtiment, je ne savais même pas où était le vestiaire des visiteurs… Marcher dans une salle si familière et ne pas trouver la seule pièce que je ne connaissais pas, c’était bizarre. Habituellement, je peux mettre mes émotions de côté et me mettre dans ma bulle. Là, du début à la fin, je n’ai jamais réussi, à cause des émotions profondes que je ressentais. » Sur l’ovation reçue en tant qu’adversaire : « Je ne savais pas quoi faire. J’essaie d’habitude de passer sous les radars… Être obligé d’affronter cet amour, cette ovation qui n’en finissait pas… c’était difficile. » Parenthèse sourire mais regard inquiet : « J’ai peur des abeilles. Attendez… elle m’a presque eu. »

Puis, il poursuit sur tout ce qu'il a ressenti et le partage avec les fans attentifs : « J’ai été envahi par l’émotion. Je reviens dans cette ville et cette organisation, et c’était inattendu. Deux saisons loin d’ici, loin de ma famille et de mes enfants… beaucoup de silence, d’habitudes perdues. Entrer dans le vestiaire, voir mon maillot, savoir que je refais partie de cette équipe et de cette ville… c’est spécial. J’avais encore deux ans de contrat ailleurs, il a fallu une grosse blessure, beaucoup de choses… Je n’aurais pas pu mieux l’écrire. Seul Dieu le pouvait... et il l’a fait. »

Au delà du bonheur d'être de retour, Damian Lillard souligne de nouveau ses ambitions et son enthousiasme avec ce jeune groupe. Et il garantit à la foule : « Ça va être génial. J’ai toujours voulu qu’on nous regarde au coup d’envoi et qu’on se dise : “Voilà une vraie équipe.” Je veux représenter les Blazers comme ça. Je suis impatient parce que j’adore ce que je vois de notre groupe, et savoir avec quel type d’équipe je vais entrer sur le parquet, c’est ce qui m’excite le plus. »

Devin Booker, les jolis mots de Damian Lillard 😍

"Dans mon esprit et dans mon cœur, je me disais que je remettrais un jour l’uniforme de Portland."

Le lien avec Portland n’a jamais bougé. « C’est chez moi. Je vis ici depuis quatorze ans. On n’oublie pas la maison. Les choses que tu aimes et que tu chéris, tu n’arrêtes pas de t’en soucier parce que certaines choses changent. Tout ce que j’ai fait dans la communauté, mon cœur y était lié. Je ne fais que ce en quoi je crois vraiment. Ça n’allait pas changer parce que je ne portais plus le maillot des Blazers.

Dans mon esprit et dans mon cœur, je me disais que je remettrais un jour l’uniforme de Portland — je ne savais juste pas quand. » Même déclic dans la vie de famille : « Quand ma fille a compris qu’elle n’avait plus besoin de prendre l’avion pour rentrer à la maison… » Et pour lui : « Il y a une semaine, le moment où d’habitude je devais repartir… je me suis dit : je n'ai besoin d'aller nulle part. Je suis à la maison. Ça a fait tilt. »

"La NBA change : de plus en plus d’équipes jeunes prennent les devants."

Côté terrain, les ambitions sont claires. « La NBA change : de plus en plus d’équipes jeunes prennent les devants, avec de la profondeur, des défenseurs, plusieurs scoreurs, de la taille, de l’envergure. Notre équipe a grandi ces dernières années, et on ajoute quelques vétérans. Je vois le potentiel. En regardant les matches, je vois quelqu’un comme Toumani (Camara) et je me dis : je veux jouer avec lui.

Je vois Deni (Avdija) et je me dis : je veux jouer avec lui. Je vois Shae (Shaedon Sharpe) — j’étais là quand il était rookie — et je me dis : je veux jouer avec ce Shae. Je vois un meneur au talent de superstar comme Scoot Henderson et je me dis : je peux l’aider, faire partie de son parcours. Je le pense vraiment : cette équipe a le potentiel de faire comme d’autres formations montantes, et je suis enthousiaste à l’idée d’en être. »

Lillard est optimiste, c'est son rôle et c'est normal face aux fans qui avaient fait le déplacement hier. Dans les previews de rentrée, le ton est plus mesuré mais reste optimiste à moyen terme : le panel “Summer Forecast” d’ESPN situe Portland autour d’un bilan proche de l’équilibre (environ 39–43) et tout proche du play-in, en insistant sur une marge de progression réelle à mesure que le groupe gagne en vécu avec ses cadres et ses jeunes (Scoot, Sharpe, Avdija, Clingan) et l’apport de vétérans comme Jrue Holiday.

Côté identité, plusieurs analyses locales soulignent le virage défensif déjà perceptible sur la fin de saison passée (top-3 défensif sur la demi-saison) et le fait que Toumani Camara a déjà été récompensé par sa présence dans la All-Defensive Second Team, ce qui nourrit l’idée d’un plafond plus haut si l’attaque suit. Ajoutez à cela l’arrivée du pivot chinois Yang Hansen (profil protecteur de cercle) et la profondeur accrue sur les ailes et l'équipe affiche un vrai potentiel. Reste à savoir quand Damian Lillard pourra vraiment rejoindre ce groupe sur le terrain et apporter à la fois son expérience et sa capacité à faire la différence dans les moments clutchs.

