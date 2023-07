On était passé un peu à côté de cette information l'année dernière, mais maintenant qu'ils ont tous les deux animé à leur manière la free agency, il est intéressant de rappeler que Damian Lillard n'aime PAS DU TOUT Jordan Poole. Lors de son passage dans le podcast de Colin Cowherd, le futur-ex meneur des Blazers avait révélé que Poole lui sortait clairement par les trous de nez.

"Je n'avais jamais prêté attention à Jordan Poole jusqu'à il y a deux ans je pense. On jouait contre Golden State, Steph et Draymond étaient blessés. Poole ne jouait pas beaucoup, mais à un moment il a scoré sur moi. Il a rentré un tir à 3 points et il a commencé à me dire des choses. Je lui ai répondu : 'Je ne suis pas dans ces conneries'. [...] A la fin de la première mi-temps, il avait encore parlé, donc je m'étais tourné vers lui alors que j'étais sur la ligne des lancers pour lui demander de fermer sa gueule. Il m'a répondu que c'était à moi de lui faire fermer'. Frérot, je suis d'Oakland, je suis entraîné à ça. Donc on s'est chauffés.

Peu de temps après, on a affronté Golden State pour le MLK Day. Il était sur le banc et moi j'avais commencé mon match très discrètement. Il a commencé à dire : 'Oh, il est à la ramasse ce soir !'. Je me suis tourné vers Draymond, avec lequel je m'entends bien, et qui était assis à côté de lui. J'ai fini par marquer 60 points et j'ai été dire à Draymond : 'Mec, je ne peux pas voir ce mec, je ne l'aime pas du tout'.

Damian Lillard a effectivement sorti l'une de ses plus énormes performances en carrière ce soir-là, en partie grâce aux provocations de Jordan Poole, qui n'était pas encore très connu à ce moment-là...

