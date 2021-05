Damian Lillard ? La raison de la défaite des Nets selon Irving

Si les Nets sont tombés contre Portland, c'est en grande partie en raison du talent de Damian Lillard, auteur de 32 points et 9 passes

Damian Lillard est-il la superstar NBA la plus sous-estimée ? Difficile de l'affirmer. Son talent est indéniable, et il est sans doute celui qui est le moins bien entouré de tous. Et il ne cherche pas à s'associer loin de sa ville comme l'ont fait ses adversaires du soir, les Nets de Kyrie Irving.

Sans Kevin Durant et James Harden, Brooklyn n'a pas pu résister aux Blazers qui n'ont d'ailleurs pas compté que sur Dame Time. Cinq autres joueurs ont ainsi inscrit plus de 10 points, conséquence également des prises à deux sur le meneur All-Star. Du coup, quand Kyrie Irving s'exprime sur ce revers, il mentionne évidemment son homologue de l'Oregon.

"Pourquoi on a perdu ? À cause d'un gars qui s'appelle Damian Lillard. Et évidemment les autres qui ont fait de grosses actions quand nous faisions des prises à deux".

Lillard expliquait récemment qu'il était très à l'aise dans son tir jusqu'au milieu de terrain. Et forcément, c'est compliqué pour une défense qui ne peut pas lui laisser de l'espace dès la ligne médiane.

"C'est compliqué de défendre sur quelqu'un qui peut tirer du milieu de terrain. Vous pouvez en affronter quelques uns. Il y a aussi les autres sur qui nous nous sommes endormis. Ce sont eux qui vous tuent."

Les Nets ont certes réglé quelques problèmes en défense, mais on est encore loin des barbelés nécessaires pour aller choper un titre en juillet.

Damian Lillard peut shooter sans forcer du milieu de terrain...