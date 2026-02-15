Damian Lillard, le retour gagnant !

Damian Lillard n'est pas revenu pour rien ! Le meneur des Trail Blazers - ça fait du bien de réécrire ça, même s'il n'a pas encore rejoué - a emporté le concours à 3 points du All-Star Game 2026 cette nuit. En finale, "Dame" a battu Devin Booker, furieux après lui-même de n'avoir pu confirmer son 30 du 1er tour, ni mettre aucun des trois derniers tirs qui lui auraient permis de priver son adversaire d'une troisième couronne dans l'exercice, et le rookie Kon Knueppel.

Le joueur de Charlotte est passé à côté de sa finale (17 pts), mais Damian Lillard (29 pts) et Devin Booker (27 pts) se sont livrés une belle bataille. Donovan Mitchell (24 pts) et Norman Powell (23 pts) n'ont pas été ridicules. Ou en tout cas moins en difficulté que Bobby Portis (15 pts), Tyrese Maxey (17 pts) et Jamal Murray (18 pts).

"Je ne dirais pas que je représentais la nation des gens qui se sont rompus le tendon d'Achille. Je représentais la force. Nous sommes des athlètes, donc quand on doit traverser des blessures, les gens se comportent comme si c'était la fin du monde, mais certains traversent des choses beaucoup plus dures. Donc moi, je voulais juste représenter la force et j'ai choisi de ne pas être faible", a expliqué l'éphémère joueur des Bucks en conférence de presse.

Si vous aimez ça - vous avez raison, c'est l'un des rares bons moments du All-Star Weekend ces dernières années, vous pouvez visionner la vidéo recap de 17 minutes sur ce concours. Après 2023 et 2024, Lillard s'offre donc un troisième titre en la matière. Il rejoint ainsi Larry Bird et Craig Hodges, tous les deux rois des snipers à trois reprises eux aussi. S'il remet le couvert l'an prochain, ce dont on ne doute pas, Damian Lillard pourra entrer seul dans l'histoire.